ترافیک در ۳ جاده اصلی خراسان رضوی سنگین اما روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک عصرگاهی در مسیر مشهد-باغچه-نیشابور- سبزوار(محور غرب) ، مشهد-باغچه_ تربت حیدریه (محور جنوب) و مشهد-چناران-قوچان (محور شمال) سنگین و پرحجم اما زوان گزارش شده است.

وی بیان کرد: تردد خودرها در مسیر فریمان و دیگر مسیرهای منتهی به مشهد به شکل پرحجم و روان گزارش شده است.

رییس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اینکه فردا (جمعه)، روز نخست ماه ربیع الاول است پیش بینی می شود شماری از زائران در مشهد خواهند ماند، لذا موج دوم بازگشت زائران از عصر جمعه روی خواهد داد.

وی بیان کرد: خوشبختانه حادثه ترافیکی منجر به فوتی طی ۴۸ ساعت گذشته در مسیرهای جاده ای اصلی و مرتبط با حضور زائران امام رضا(ع) در استان رخ نداده است، هرچند در این مدت به تصادفات محلی و معمول در جاده های روستایی، فرعی و اصلی توسط پلیس رسیدگی شده است.

یگانه گفت: با وجود محدود بودن عرض برخی جاده هایی که محل عبور زائران پیاده بوده اند، اما خوشبختانه تاکنون تصادف مربوط به عابران و زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد روی نداده است.