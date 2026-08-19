دستگیری ۴ قاچاقچی مواد مخدر در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری چهار قاچاقچی شدند.

وی با بیان اینکه این عملیات پلیسی به‌صورت هدفمند انجام شد، افزود: دو دستگاه خودروی مورداستفاده متهمان نیز توقیف و در بازرسی دقیق از آنها، مقدار ۱۲ کیلوگرم و ۶۷۳ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس در راستای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود مواد مخدر به جامعه، با تمام توان با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.