به گزارش خبرنگار مهر، مجید مالمیر عصر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در پی تخلفات احرازشده، عملیات پلمب و توقف فعالیت یک شرکت حملونقل کالا در شهرستان خرمآباد با حضور نماینده دستگاه قضایی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و عوامل ذیربط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان انجام شد.
وی ادامه داد: این اقدام در اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۲ و ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بهمنظور صیانت از حقوق عمومی، رعایت ضوابط و مقررات حملونقل کالا و برخورد قانونی با تخلفات انجام شد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، بیان کرد: بر اساس رأی صادره، فعالیت شرکت مذکور به مدت یک ماه تعلیق و پروانه فعالیت آن نیز در این مدت متوقف شده است.
مالمیر، اضافه کرد: اجرای دقیق احکام قضایی و آرای کمیسیونهای تخصصی، بخشی از وظایف اصلی بخش حقوقی برای حفظ نظم در حوزه حملونقل است. پلمب این شرکت که مستقیماً بر اساس تخلفات ثبت شده و با تأیید مراجع قضایی انجام شده، پیام روشنی برای تمامی متصدیان حوزه حملونقل دارد؛ مبنی بر اینکه هیچگونه تخلفی بدون برخورد قانونی باقی نخواهد ماند. هدف ما از این اقدامات، رعایت عدالت میان تمامی فعالان این حوزه است.
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