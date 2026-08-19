دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱.۲ همت از سازمان های بیمه طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه توکلی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دو سازمان بیمه خدمات سلامت و تامین اجتماعی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طلب دارد.

وی افزود: این اعتبار معوقه برای مدیریت و گرداندن مراکز درمانی دولتی شهرستان اعتبار بسیار چشمگیری است و پرداخت آن می تواند نقش مهمی در روند اجرا و پیشرفت پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهرستان و بهبود هرچه بهتر سایر خدمات داشته باشد. با این وجود روند خدمات رسانی و اجرای پروژه های مختلف در حوزه دانشگاه متوقف نشده و اقدامات بسیار زیادی در حوزه دانشگاه اجرا شده است.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول از بازسازی چهار بخش در بیمارستان بزرگ دزفول خبر داد و تصریح کرد: بخش اعصاب و روان بیمارستان بزرگ دزفول برای نخستین‌بار مورد بهره برداری قرار گرفته است.

توکلی با اشاره به راه اندازی بخش توانبخشی در بیمارستان بزرگ دزفول برای نخستین بار، اضافه کرد: ظرفیت این بخش در بیمارستان بزرگ دزفول ۲۰ تخت بوده و مطابق با تمامی استانداردها است در حالیکه تا پیش از این ظرفیت تخت های توانبخشی استان صرفا ۴ تخت بوده است، این بخش توانبخشی طی یکماه اخیر افتتاح شده و ظرفیت بسیار خوبی برای بیمارانی است که حتی توانایی جابجایی ندارند.

وی همچنین با اشاره به افزایش تعداد رشته ها و دانشجویان حوزه های پزشکی در دزفول عنوان کرد: در راستای رفع کمبود فضاهای آموزشی، پروژه دانشکده پزشکی دزفول با ۱۰ هزار متر مربع و اعتبار حدود یک همت دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و تمام تلاش دانشگاه این است که این پروژه بزودی به بهره برداری برسد.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول، احداث یک مرکز درمانی را یکی از مهمترین مطالبات به حق مردم بخش مرکزی دزفول با جمعیت حدود ۷۰ هزار نفر برشمرد و گفت: مرکز منتخب شبانه روزی بخش مرکزی با فضای ۱۹۰۰ مترمربع و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است،کارگاه احداث این مرکز منتخب در ایام جنگ حتی برای یک روز نیز متوقف نشده است.

توکلی از افتتاح چهار پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی طی مدت اخیر خبر داد و افزود: مرکز آزمون الکترونیک و فضای ورزشی برای خوابگاه دانشجویی از جمله طرح‌های احداث شده طی مدت اخیر در حوزه دانشگاه است ضمن اینکه در حال پیگیری جدی برای احداث سوئیت های ویژه دانشجوهای متاهل هستیم.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه و چشمگیر بودجه جاری و اختصاصی دانشگاه طی چندسال اخیر، گفت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته تعداد تخت های دیالیز دزفول از ۳۵ تخت به ۷۰ تخت افزایش یافته است، همچنین شیفت شب برای ارائه خدمات به این بیماران که مورد گلایه بود از بین رفته و خدمات در دو نوبت و در شرایط بسیار استاندارد به بیماران ارائه می شود.