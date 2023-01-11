به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کلانتریان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان دزفول ۳۲۱ مطب، دفتر کار و ۱۰۳ مؤسسه در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد که این مراکز به طور مرتب توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول پایش می‌شوند.

وی از انجام یک هزار و ۱۵۰ بازرسی از مراکز درمانی در ۹ ماه اخیر با همکاری تعزیرات حکومتی، دادستانی و نظام پزشکی خبر داد و افزود: این بازرسی‌ها منجر به اصلاح و تذکر و همچنین ۲۵ مورد پلمب مراکز درمانی به دلایلی همچون دخالت در امر پزشکی و فقدان صلاحیت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به وجود ۴ بیمارستان مصوب و ۳ بیمارستان در دست اجرا، گفت: نظارت بر مراکز درمانی مجاز و نظارت بر مراکزی که در امر پزشکی دخالت دارند، سرلوحه کار ما بوده و خواهد بود. در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و قطعاً نتیجه مثبت این اقدامات در سالیان آینده نمایان می‌شود.

کلانتریان با اشاره به عقب افتادگی‌های سخت افزاری ناشی از شیوع کرونا از تلاش برای جبران، تکمیل و اصلاح این کمبودها خبر داد و تصریح کرد: شاخص تخت به جمعیت مهمترین شاخص محسوب می‌شود که دزفول در سال‌های اخیر در این زمینه دارای ضریب بسیار پایینی بود به طوری که تعداد تخت‌های مصوب بیمارستان گنجویان در سال‌های گذشته ۳۹۰ تخت بود که این تعداد تخت نسبت به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شهرستان مطلوب نبود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته در دو ماه اخیر تعداد تخت‌های مصوب رسمی بیمارستان گنجویان به ۶۶۲ تخت و سپس با اضافه کردن ۹۳ تخت اورژانس و ۵ تخت دیگر در مجموع به ۷۶۰ تخت افزایش یافت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول اضافه کرد: اکنون بیمارستان گنجویان به عنوان یک مجتمع بیمارستانی در رده بزرگترین بیمارستان استان جای می‌گیرد که در حال ارائه خدمات است.

کلانتریان بیان کرد: یک بیمارستان پاسخگوی نیاز بالای شهرستان نیست و امیدوار هستیم با راه اندازی بیمارستان یا زهرا (س) شاهد بهبود کیفیت خدمات و افزایش حجم خدمات به مردم باشیم.

وی با بیان اینکه خوزستان از نظر تخت روان‌پزشکی و سوختگی فقیرترین استان در کشور است، گفت: پروژه مجتمع سوختگی بیمارستان بزرگ دزفول با مساحت یک هزار و ۷۵۰ متر مربع با برخورداری از اتاق عمل، آی سی یو، بخش بستری اطفال و بزرگسالان و اورژانس سوختگی تا پایان سال و یا ابتدای سال آینده راه اندازی می‌شود. تجهیزات این مجتمع خریداری شده و در مرحله جذب نیروی انسانی قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: احداث بخش روان‌پزشکی مردان در دستور کار است و تا پایان سال یا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد تا فقر تخت در این حوزه‌ها جبران شود.

اضافه شدن ۱۰ تخصص جدید در دزفول

کلانتریان از تجهیز کلینیک ویژه دزفول خبر داد و افزود: تجهیزاتی از قبیل رادیولوژی، آندوسکوپی، کلونوسکوپی، سونوگرافی، اکو و… با ارز دولتی خریداری و راه اندازی شده ضمن اینکه برای بیمارستان گنجویان نیز تجهیزات خوبی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۱۰ تخصص جدید به شهرستان اضافه شده است، گفت: در زمینه توجه به کیفیت اقدامات نیز بازرسی‌ها، راهکارها، قوانین و فرآیندها در حال اصلاح هستند تا این فرایند در سال‌های آینده نتایج خوبی برای شهروندان و هم استانی‌ها داشته باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه بیمارستان گنجویان با ضریب اشغال ۸۵ درصد در حال فعالیت است، افزود: ضریب اشغال نرمال ۷۰ درصد است؛ بنابراین ما با مراجعه بار زیادی از بیمار مواجه هستیم که این امر موجب استهلاک فضا و نیروی انسانی خواهد شد.

کلانتریان با اشاره به بستری شدن ۳ هزار و ۲۶۰ نفر در آذرماه امسال در بیمارستان بزرگ دزفول، گفت: میزان مرگ‌ومیر در دزفول ۱.۸ درصد است که این شاخص نسبت به میانگین که ۲ و نیم درصد است که در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی از مراجعه ۱۳ هزار و ۳۷ نفر در آذرماه سال جاری به اورژانس بیمارستان بزرگ دزفول خبر داد و گفت: اورژانس بیمارستان بزرگ دزفول از نظر میزان مراجعه، حجم فعالیت و فضا بزرگترین اورژانس استان است، ضمن اینکه در آذرماه ۱۱ هزار و ۴۲۰ بیمار نیز در بخش سرپایی مراجعه کردند.

کلانتریان با بیان اینکه در آذرماه امسال نیز هزار و ۱۳۲ جراحی در دزفول انجام شده است، افزود: در این مدت ۴ هزار و ۳۳۲ مریض در کلینیک ویژه و یک هزار و ۲۴۵ بیمار در درمانگاه‌های عمومی ویزیت شدند.

وی یادآور شد: این آمار نشان دهنده ِآمار بالای مراجعان به مراکز درمانی است که استهلاک فضا و نیروی انسانی را به دنبال دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: نگاه و هدف دانشگاه علوم پزشکی دزفول، خدمت رسانی به تمام مردم به صورت یکنواخت و یکسان و اجرای عدالت درمانی است و قطعاً در این زمینه نواقصی نیز وجود دارد که به دنبال اصلاح این موارد هستیم.