هوای خطرناک در اهواز؛ هجوم گرد و خاک به آسمان خورستان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۲۰ امشب (چهارشنبه ۲۸ مرداد) شاخص کیفیت هوا در شهرهای اهواز ۳۷۱، هویزه ۲۷۰ و آبادان ۲۴۰ AQI ثبت شد که نشان‌دهنده هوای خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) است.

بر اساس این گزارش، این میزان در شهرهای خرمشهر ۱۹۷، شوشتر ۱۵۵ و هویزه به ۲۷۰ AQI رسید که نشان‌دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود: از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

به شهروندان توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و بیماران تنفسی، قلبی، کودکان و سالمندان در منزل بمانند.