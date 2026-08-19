فرماندار تنگستان: نظارت مستمر بر بازار در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان تنگستان ،با تقدیر از زحمات، تلاشها و پیگیریهای اعضای کارگروه تنظیم بازار، بر ضرورت استمرار نظارتها و حضور مؤثر دستگاههای مسئول در سطح بازار تأکید کرد و گفت: ما باید در کنار مردم باشیم و با نظارت مستمر، زمینه آرامش و اطمینان مردم در حوزه تأمین و عرضه کالاهای اساسی را فراهم کنیم.
فرماندار تنگستان با اشاره به همراهی و همکاری مردم و اصناف شهرستان اظهار کرد: خوشبختانه تنگستان به واسطه فرهنگ خوب مردم و همکاری صنوف، با تخلفات کمتری در حوزه بازار مواجه است و باید با تقویت نظارتها و همکاری دستگاههای مرتبط، این روند را حفظ و تقویت کنیم.
وی تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی را از اولویتهای کارگروه تنظیم بازار عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شهرستان هیچ مشکلی ایجاد نشود و دستگاههای متولی با پیشبینی و پیگیری بهموقع، مسائل احتمالی را پیش از ایجاد مشکل مدیریت کنند.
سلیمانی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای پشتیبان در نانواییهای شهرستان تأکید کرد و گفت: در تلاش هستیم بهصورت ماهانه حداقل یک نانوایی در شهرستان به موتور برق و سیستم دوگانهسوز مجهز شود تا در مواقع قطعی برق یا بروز شرایط اضطراری، روند پخت و عرضه نان بدون وقفه ادامه داشته باشد.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: تجهیز نانواییها به امکانات مورد نیاز، نیازمند همکاری و پیگیری جدی دستگاههای متولی است و این موضوع از انتظاراتی است که از اداره جهاد کشاورزی شهرستان میرود تا با برنامهریزی و پیگیری لازم، روند اجرای آن تسریع شود.
وی در پایان بر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تشدید نظارتهای میدانی و رسیدگی سریع به مسائل بازار تأکید کرد و خواستار تلاش همه اعضای کارگروه برای حفظ ثبات بازار و تأمین مطلوب نیازهای اساسی مردم شهرستان شد.
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