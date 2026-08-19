به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم شهرستان افزود: سلامت، یکی از ارکان مهم و اساسی و نقش مستقیمی در افزایش کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه دارد و باید اهمیت آن در تمامی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی محل‌های عرضه قرص برنج، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط نسبت به معرفی واحدهای مجاز توزیع قرص برنج و جلوگیری از عرضه در فروشگاه های غیر مجاز اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه خواستار تداوم بازرسی از نانوایی‌ها و نظارت بر رعایت ضوابط و موارد بهداشتی شد و افزود: یکی از موارد مهم در بازدیدها، بررسی موضوع استفاده از جوش شیرین در نانوایی‌ها است که سلامت مردم را در معرض خطر قرار خواهد داد.

استفاده از ظرفیت شوراهای محله محور در حوزه سلامت

وی با اشاره به راه‌اندازی و تقویت شوراهای محله‌محور، گفت: این شوراها ظرفیت مناسبی برای ارتباط نزدیک‌تر مدیران با مردم، شناسایی مسائل و مشکلات و پیگیری مطالبات محلی است.

وی بیان کرد: مساجد، پایگاه‌های بسیج و حسینیه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه همچنین شوراهای محله‌محور را فرصتی مناسب برای آموزش عمومی، به‌ویژه در حوزه سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها عنوان کرد.

حضور در میان مردم و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و محلی

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت نباید تنها به فضای مجازی محدود شود، بلکه باید با حضور در میان مردم و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و محلی، در فضای حقیقی نیز دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه بر ضرورت حضور بیشتر مدیران در روستاها نیز تأکید کرد و گفت: دهگردشی مدیران می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم با مردم، پایش سلامت، ارائه آموزش‌های عمومی و شناسایی مشکلات و نیازهای روستاییان را فراهم کند.

وی خواستار برنامه‌ریزی برای حضور و ارتباط مستمر مدیران با مردم در روستاها و استفاده از این ظرفیت برای ارتقای سلامت عمومی و حل مسائل و مشکلات جامعه محلی شد.