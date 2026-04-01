۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

ابلاغ ایجاد شبکه هسته‌های محلی تاب‌آور همتا در استان کرمان

کرمان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از ابلاغ طرح ایجاد شبکه «همتا» (هسته‌های محلی تاب‌آور) به فرمانداری‌های سراسر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی شبکه «همتا» (هسته‌های محلی تاب‌آور) با رویکرد تقویت مدیریت محله‌ محور و استفاده از ظرفیت‌های بومی گفت: بخشنامه اجرایی این طرح به تمامی فرمانداری‌های استان کرمان ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های محله‌ محور افزود: شبکه همتا بر پایه یک ساختار سازماندهی موزائیکی طراحی شده و تلاش دارد طیف گسترده‌ای از موضوعات محلی را پوشش دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تصریح کرد: این شبکه در قالب ۷ کمیته تخصصی شامل «ترافیک و بازگشایی معابر»، «امداد و نجات»، «اسکان و پناهگاه»، «دیده‌بانی و اطلاعات»، «همیار محله»، «آموزش و اطلاع‌رسانی» و «بهداشت روان» فعالیت خواهد کرد که همگی با هدف ارتقای سطح تاب‌آوری در جوامع محلی شکل گرفته‌اند.

عطاپور، افزود: شهروندان علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فرمانداری‌ها یا شوراهای محلات مراجعه کنند.

کد مطلب 6788749

