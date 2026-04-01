به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی شبکه «همتا» (هسته‌های محلی تاب‌آور) با رویکرد تقویت مدیریت محله‌ محور و استفاده از ظرفیت‌های بومی گفت: بخشنامه اجرایی این طرح به تمامی فرمانداری‌های استان کرمان ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های محله‌ محور افزود: شبکه همتا بر پایه یک ساختار سازماندهی موزائیکی طراحی شده و تلاش دارد طیف گسترده‌ای از موضوعات محلی را پوشش دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تصریح کرد: این شبکه در قالب ۷ کمیته تخصصی شامل «ترافیک و بازگشایی معابر»، «امداد و نجات»، «اسکان و پناهگاه»، «دیده‌بانی و اطلاعات»، «همیار محله»، «آموزش و اطلاع‌رسانی» و «بهداشت روان» فعالیت خواهد کرد که همگی با هدف ارتقای سطح تاب‌آوری در جوامع محلی شکل گرفته‌اند.

عطاپور، افزود: شهروندان علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فرمانداری‌ها یا شوراهای محلات مراجعه کنند.