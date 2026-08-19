https://mehrnews.com/x3cQTP ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6921828 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و دومین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و دومین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 164 MB کد مطلب 6921828 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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