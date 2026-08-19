قادری: ملت ایران امروز در مسیر حق ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری چهارشنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد فاطمهزهرا(س) محله بهرامآباد آبپخش اظهار کرد: ما یک بعثت را پشت سر گذاشتیم؛ ۳۷ سال مجاهدت امام شهید در جامعه باعث شد این ملت آماده قیام شود و بعثت دوم مردم، همان تشییع باشکوه و با عظمت امام شهید بود. مردم آمدند، قیام کردند و با این قیام، حمایت خود از رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند و مبعوث شدند.
وی با اشاره به استمرار این روحیه در جامعه افزود: امروز مردم جمهوری اسلامی ایران میگویند اجازه نمیدهیم کسی به امام ما که حجت خداوند متعال است توهین کند. شعار یا لثارات الحسین(ع) که از امام شهید ما آغاز شد، امسال باعث شد در اربعین، یک اربعین دیگری رقم بخورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه ملت ایران امروز در مسیر حق ایستاده است، تصریح کرد: از خداوند متعال میخواهیم این ملت مبعوث شده، استکبار را نابود کند و هر کسی که در جبهه حق نیست باید فکری به حال برنامهریزی خود بکند.
قادری در ادامه با تقدیر از هیئت امنا و کانونهای مساجد گفت: این مجموعهها باعث رشد جوانان در مساجد شدند و امروز مساجد دوباره محل رفتوآمد جوانان شده است. مسجد نقطه اخوت و برادری است و شیطان تمام برنامههای خود را گذاشته تا این اخوت و برادری را از بین ببرد.
وی با تأکید بر ضرورت احیای مساجد خاطرنشان کرد: مساجد را احیا کنید؛ همین احیا و جذب جوانان به کانونهای مساجد باعث شد جوانان مسجدی شهر آب پخش در جشنواره خوارزمی افتخارآفرین شوند و این موضوع مایه خوشحالی است.
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