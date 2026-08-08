قاتل جوان ۲۸ ساله مریوانی در عملیات پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه شهرام عبدی اظهار کرد: در پی وقوع قتل یک شهروند ۲۸ ساله در یکی از باغهای شهرستان مریوان، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان برای شناسایی عامل این جنایت آغاز شد و با توجه به متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم، تیمهای تخصصی پلیس با انجام تحقیقات گسترده، سرنخهایی از محل حضور وی به دست آوردند.
رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، با هماهنگیهای لازم و در یک عملیات ضربتی، وی را در یکی از محلات شهرستان مریوان دستگیر کردند.
عبدی با اشاره به انتقال متهم به مقر پلیس، گفت: فرد دستگیرشده در تحقیقات انجامشده، علت و انگیزه ارتکاب قتل را اختلافات شخصی عنوان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل مراحل اولیه تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
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