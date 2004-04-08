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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۳۸

با حكم دكتر عبدالله جاسبي :

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي تغيير كرد

با صدور حكمي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي ، رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي تغيير كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر ناصر اقبالي طي صدور حكمي از سوي رييس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان مشاوررياست  و رييس مركز آزمون اين دانشگاه منصوب شد.

گفتني است، پيش ازاين دكتر اقبالي درسمتهاي رييس دانشگاه آزاد اسلامي اهواز وهمچنين رييس دانشكده علوم اجتماعي تهران مركز مشغول به كار بوده  وداراي مقالات وتحقيقات متعددي در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، آموزشي وپژوهشي است.

پيش از اين سيد جواد انگجي رياست مركز آزمون دانشگاه آزاد را برعهده داشت.  برخي براين عقيده اند كه خريد وفروش سوالات دانشگاه آزاد در مدت مديريت جواد انگجي از دلايل بركناري او بوده است.

کد مطلب 69219

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