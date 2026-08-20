به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدوی چهارشنبه شب در نخستین جشنواره رسانهای ابوذر دانشآموزی خراسان جنوبی، خبرنگاران را «فرماندهان جنگ نرم» دانست و اظهار کرد: خبرنگاران امروز در خط مقدم جنگ روایتها قرار دارند و میتوانند واقعیتهای جامعه، ظرفیتهای ایران اسلامی و جلوههای ایثار مردم را برای نسل آینده ثبت و روایت کنند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره رسانهای ابوذر دانشآموزی افزود: این جشنواره یک حرکت بالنده برای شناسایی و پرورش خبرنگاران جوان است و استمرار حرفه خبرنگاری نیازمند آن است که آموزش این حرفه از سنین پایین آغاز شود.
مهدوی ادامه داد: همانطور که سرمایهگذاری در آموزش و پرورش تضمینکننده آینده جامعه است، تربیت خبرنگاران جوان نیز میتواند آینده حرفه مقدس خبرنگاری را تضمین کند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خلأ خبری در جامعه گفت: امروز در بخشهای مختلف جامعه اتفاقات ارزشمند بسیاری در حال رخ دادن است که اگر بهدرستی روایت نشود، جامعه دچار خلأ اطلاعاتی خواهد شد.
وی بیان کرد: خبرنگاران، بهویژه خبرنگاران محلهمحور، میتوانند مسائل و مشکلات مردم را شناسایی و بهموقع منعکس کنند و با اطلاعرسانی دقیق و نگاه سازنده، به مسئولان در حل مشکلات و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک کنند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: یک خبرنگار میتواند در همان لحظات نخست، با انعکاس یک آسیب یا مشکل، زمینه پیشگیری از آن را فراهم کند؛ بنابراین نقش خبرنگاران در جامعه بسیار مهم و اثرگذار است.
مهدوی با اشاره به اهمیت روایت تاریخ ایران اسلامی گفت: بعد از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که دشمن جنگی نابرابر را علیه کشور تحمیل کرده است، خبرنگاران وظیفه دارند تمدن بزرگ ایران اسلامی، اقتدار و شجاعت مردم و حوادث مهم تاریخی را برای آیندگان ثبت کنند.
وی با اشاره به وقایع ۲۸ مرداد اظهار کرد: بسیاری از وقایع مهم تاریخی به بایگانی سپرده شده و نسل امروز شناخت کافی از آنها ندارد؛ اینجا است که نقش خبرنگاران و خبرگزاریها در آگاهیبخشی و ثبت تاریخ بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: در گفتوگو با برخی دانشآموزان و دانشجویانی که تحت تأثیر رسانههای دشمن در تجمعات و حوادث مختلف حضور پیدا کرده بودند، مشاهده شد که بخشی از این افراد از وقایع تاریخی کشور اطلاع کافی ندارند و این موضوع ضرورت کار رسانهای و تبیینی را نشان میدهد.
مهدوی در ادامه به جلوههایی از همدلی مردم خراسان جنوبی در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در یکی از مناطق عشایری استان، تنها با ارسال یک پیام به حوزه مقاومت منطقه برای جمعآوری کمک، عشایر اعلام کردند آماده هر نوع کمک هستند و در نهایت ۹۰ رأس گوسفند از سوی عشایر برای کمک اهدا شد.
وی خاطرنشان کرد: چنین جلوههایی از ایثار و همدلی مردم خراسان جنوبی باید بهدرستی روایت شود و این رسالت مهم بر عهده خبرنگاران و رسانههاست.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرد: جشنواره رسانهای ابوذر دانشآموزی نقطه آغاز حرکتی مستمر برای شناسایی و پرورش خبرنگاران جوان و آیندهساز باشد و مسیر آینده حرفه خبرنگاری در استان را تقویت کند.
مهدوی تصریح کرد: مسائل باید به گونه ای مطرح شود که موجب دو قطبی شدن و بر هم خوردن وحدت جامعه نشود.
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