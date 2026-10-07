ظرفیت پزشکی باید متناسب با نیاز جامعه و امکانات کشور تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان، رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مجموعه‌ای از مطالب منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و پیامدهای آن هشدار داد.

جعفریان با اشاره به اینکه موضوع ظرفیت پزشکی صرفاً یک مسئله کارشناسی و فنی نیست و از منظر نیاز جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد، نوشت: ظرفیت پزشکی یک موضوع کاملا کارشناسی و

فنی هم از منظر آموزش و هم از منظر نیاز جامعه است. ظرفیت تابع امکانات و سرمایه گذاری است. محاسبه نیاز تابع مدل ارائه خدمات سلامت، سرانه سلامت و قدرمطلق تولید ناخالص ملی است.

وی افزود: کارشناسان حوزه سلامت از طیف‌های مختلف سیاسی و نحله‌های مختلف فکری و نگرش‌های مختلف حرفه‌ای با روند افزایش دو برابری ظرفیت در ۴ سال مخالف هستند؛ تا جایی که ۷۷ عضو پیوسته

فرهنگستان علوم پزشکی که حدود نیمی از آنان پزشک نیستند، به اتفاق آرا نامه اصلاح مصوبه ظرفیت را امضا کردند.

مشاور عالی وزارت بهداشت گفت: برخی افراد از عنوان تعارض منافع که من از سال‌ها پیش آن را در کلاس اخلاق پزشکی تدریس می کنم و طرح مفصلی در این باره اجرا کردم، برای فضاسازی استفاده می‌کنند بدون توجه به مفهوم واقعی آن.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت در ۴ دهه گذشته نه تنها در رسیدن به اهداف اولیه تشکیل آن موفق عمل کرده، بلکه یکی از افتخارات اصلی کشور در پیشرفت علمی و ارائه خدمت به مردم بوده و همیشه توسط مسئولین ارشد کشور به عنوان یکی از حوزه‌های شاخص مطرح شده است.

جعفریان گفت: حساسیت هیچکس نسبت به سلامت مردم بیشتر از جامعه پزشکی نیست و آموزش درست دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی قدم اول در این عرصه است. وظیفه ما حفظ و ارتقاء سطح سواد، نگرش و توانمندی دانشجویان و به دنبال آن ارتقاء سلامت مردم در حد امکانات کشور است و بر این وظیفه اصرار داریم.

وی افزود: از دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که این حساسیت را در مسئولان وزارت بهداشت به خوبی درک کرده‌اند و به صراحت سوء استفاده از موضوع تعارض منافع را نفی می‌کنند، سپاسگزارم.