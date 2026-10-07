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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

همه چیز درباره «طرح کنترل سرعت بحرانی» پلیس راهور

همه چیز درباره «طرح کنترل سرعت بحرانی» پلیس راهور

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح کنترل «سرعت بحرانی» در محورهای برون‌شهری کشور خبر داد.

سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای طرح کنترل سرعت بحرانی اظهار کرد: اجرای این طرح را از مسیر تهران-قم آغاز کردیم و به عنوان طرح پایلوت تا اصفهان ادامه یافت.

وی افزود: محور تهران به سمت ساوه و استان همدان به عنوان مسیر دوم اجرای این طرح در نظر گرفته شده و قرار است تا پایان برنامه، سیستم کنترل سرعت بحرانی در تمامی محورهای برون‌شهری کشور جاری و عملیاتی شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا درباره مفهوم سرعت بحرانی گفت: منظور از سرعت بحرانی، خودروهایی هستند که با سرعتی بیش از سرعت مجاز در معابر رانندگی می‌کنند و عمدتاً با ارتکاب تخلفات ترافیکی، زمینه وقوع حوادث شدید و خونبار را فراهم می‌کنند. اطلاعات این خودروها بلافاصله برای تمامی کاربران پلیس در محدوده‌ای که خودرو در آن حضور دارد ارسال می‌شود و به این ترتیب، امکان شناسایی و کنترل خودرو در طول مسیر فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: با اجرای این سیستم، خودروهایی که با سرعت بحرانی حرکت می‌کنند نمی‌توانند به سادگی از محدوده جغرافیایی تحت پوشش پلیس خارج شوند و همکاران ما امکان کنترل و برخورد با آنها را خواهند داشت.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی این طرح گفت: تاکنون با اجرای طرح کنترل سرعت بحرانی، بیش از چند صد وسیله نقلیه که مستعد ایجاد حوادث خونبار بودند شناسایی و کنترل شده‌اند.

کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: توسعه این طرح در محورهای برون‌شهری با هدف کنترل خودروهای پرخطر و پیشگیری از وقوع حوادث شدید ترافیکی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6969890
مهسا حيدری توچائی

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