به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی ضمن تاکید بر لزوم هم‌افزایی میان مدرسه و جامعه محلی، با تبیین دستاوردهای فرهنگی حوادث اخیر منطقه، از این وقایع به عنوان فرصتی برای تقویت هویت انقلابی و ملی نسل نوجوان یاد کرد و خواستار سپردن میدان فعالیت‌های تربیتی به خود دانش‌آموزان شد.

ضیایی ادامه داد: خون پاک شهیدان، سند حقانیت ملت ایران و رسوایی دشمنان این مرز و بوم بوده و ما خادمان تعلیم و تربیت همواره ادامه‌دهنده راه این عزیزان خواهیم بود.

وی با تبیین ضرورت تشکیل این دوره‌ها تصریح کرد: امروز نظام تعلیم و تربیت با مسائل پیچیده تربیتی، فرهنگی و اجتماعی در عصر گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو بوده؛ چالش‌هایی که معلمان و مدیران ما در خط مقدم رویارویی با آن قرار دارند؛ بر همین اساس، امسال سلسله‌ دوره‌های ارتقای مدیریت آموزشگاهی به صورت فصلی طراحی شده تا مدیران مدارسی که با چالش‌های تربیتی، تنوع مصائب اجتماعی و تراکم دانش‌آموزی بالاتری مواجه‌اند، توانمند شوند.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اصل «یادگیرندگی مادام‌العمر» را از شاخصه‌های مهم جامعه معلمان برشمرد و افزود: نسل امروز اطلاعات و تربیت خود را تنها از مدرسه دریافت نمی‌کند، بلکه رسانه‌ها، جامعه و شبکه‌های اجتماعی بخش وسیعی از الگوها و ورودی‌های فکری نوجوانان را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین مدیریت آموزشی نیازمند مداخله دقیق علمی و مطالعه مستمر است.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با تشریح چارچوب سیاست‌های آموزش و پرورش استان در دولت چهاردهم تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های استان بر پایه سه اصلِ بنیادین عدالت‌محوری، کیفیت‌بخشی و هویت‌آفرینی استوار شده و میثاق ما با رؤسای مناطق و اعضای شورای معاونین این بوده که این اصول را تا کف مدارس امتداد دهیم.

ضیایی با ارائه گزارشی از دستاوردهای این رویکرد، بیان کرد: در حوزه عدالت‌محوری جذب بیش از سه‌هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل که تنها در دوره ابتدایی به هزار و ۴۰ نفر رسید، رکوردی بی‌سابقه و دستاوردی تاریخی در حوزه عدالت آموزشی استان بود.

وی ادامه داد: در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی نیز ارتقای میانگین معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم به میزان ۱.۴۵ نمره رقم خورد که بالاترین میزان رشد در کشور به شمار می‌رود و جایگاه استان هرمزگان را از رتبه ۲۹ به میانه جدول کشور رساند؛ موفقیتی که حاصل اراده، حساسیت‌زایی و هدایت اعتبارات به سمت کیفیت‌بخشی و کلاس‌های تقویتی بود.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان ادامه داد: در حوزه کیفیت‌بخشی پرورشی رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های قرآن، عترت و نماز، مسابقات فرهنگی و هنری و پایگاه‌های اوقات فراغت تابستانه شاهدی بر حرکت پرشتاب پرورشی است؛ به‌گونه‌ای که به عنوان نمونه، از مجموع ۲۹ هزار شرکت‌کننده در آیین معنوی اعتکاف استان، بیش از ۲۱ تا ۲۲ هزار نفر از دانش‌آموزان به‌ویژه دوره متوسطه اول حضور یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به فرمول مشارکت همه‌جانبه در ساخت شخصیت دانش‌آموز گفت: مأموریت رشد و پیشرفت متربیان بر دوش مدرسه، خانواده و بر عهده جامعه محلی و نهادهای پیرامونی است.

وی افزود: الگوی مدرسه تراز یعنی مدیری باانگیزه که برای معلمان خود شخصیت و هویت قائل است، رابطه عاطفی و تعاملی عمیق می‌سازد و به دانش‌آموزان نقش می‌دهد.

ضیایی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی پنهان در سطح جامعه اظهار کرد: سال گذشته با همراهی خانواده‌ها و معلمان، غربالگری روان‌شناختی گسترده‌ای از ۳۹۸ هزار دانش‌آموز استان انجام شد که یک کار آماری و میدانی کم‌نظیر بود.

وی با تأکید بر اینکه مقطع متوسطه اول، به‌ویژه دانش‌آموزان دختر، در سنین بلوغ به مراقبت و توجه عاطفی بیشتری از سوی مدرسه و خانواده احتیاج دارند، خاطرنشان کرد: پرونده‌ها و چالش‌های تربیتی نشان می‌دهد برخی رفتارهای آسیب‌زا، ریشه در کم‌اطلاعی یا برخوردهای نامناسب والدین دارد.

ضیایی، با استقبال از رویکرد انتقادی نسبت به نظام آموزش و پرورش، اظهار کرد: ما زبان نقد را همواره به فال نیک می‌گیریم؛ چرا که نقد سازنده باعث رشد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت می‌شود.