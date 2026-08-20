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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

اعلام جزئیات کنسرت «ویوو» به رهبری ارکستر پانیذ فریوسفی

اعلام جزئیات کنسرت «ویوو» به رهبری ارکستر پانیذ فریوسفی

کنسرت ارکستر «ویوو» روز دوشنبه دوم شهریور در تالار رودکی تهران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر «VIVO» به رهبری پانیذ فریوسفی، دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

این ارکستر در اجرای پیش‌رو آثاری از گئورگ فریدریش هندل، ادوارد الگار، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، محمدسعید شریفیان، محمدرضا تفضلی، مانی جعفرزاده و حسن رحیمی را می‌نوازد. همچنین بهراد علی قورچی به‌عنوان کنسرت مایستر و هورا جنیدی به‌عنوان مدیر اجرایی حضور دارند.

کنسرت ارکستر «ویوو» (VIVO) از ساعت ۲۰ روز دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه «هنرتیکت» تهیه کنند.

کد مطلب 6922085
علیرضا سعیدی

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