اعلام جزئیات کنسرت «ویوو» به رهبری ارکستر پانیذ فریوسفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر «VIVO» به رهبری پانیذ فریوسفی، دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

این ارکستر در اجرای پیش‌رو آثاری از گئورگ فریدریش هندل، ادوارد الگار، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، محمدسعید شریفیان، محمدرضا تفضلی، مانی جعفرزاده و حسن رحیمی را می‌نوازد. همچنین بهراد علی قورچی به‌عنوان کنسرت مایستر و هورا جنیدی به‌عنوان مدیر اجرایی حضور دارند.

کنسرت ارکستر «ویوو» (VIVO) از ساعت ۲۰ روز دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه «هنرتیکت» تهیه کنند.