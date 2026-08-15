معرفی پروژه تازه جوانان «پارس زمین» برای موسیقی؛ رودکی میزبان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار رودکی تهران طی روزهای هفتم و هشتم شهریور میزبان تازهترین کنسرت ارکستر جوانان «پارس زمین» به رهبری امین غفاری از نوازندگان و رهبران جوان موسیقی کشورمان خواهد بود.
در این کنسرت که ساعت ۲۰ روزهای یاد شده پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، گروه اجرایی قطعاتی از آثار برگزیده حوزه موسیقی کلاسیک را برای شنوندگان اجرا می کنند.
ارکستر جوانان «پارس زمین» متشکل از گروهی از نوازندگان نوجوان و جوان است که بسیاری از آنها از برگزیدگان جشنوارههای معتبر کشور از جمله جشنواره موسیقی جوان، جشنواره موسیقی امیرجاهد و جشنواره منتخب فردا هستند.
این مجموعه موسیقایی چندی پیش هم در دهمین تجربه از رویداد «طرز تازه» به رهبری ارکستر امین غفاری کنسرتی را در تالار وحدت تهران اجرا کردند که در آن «رقص ۱» و «رقص ۵» یوهانس برامس آهنگساز مجاری و موومان اول از سمفونی ۵ بتهوون پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
در این کنسرت ارکستر جوانان «پارس زمین»، ۲ قطعه را در میان سایر قطعات اجرایی، ۲ بار و با حضور ۲ تک نواز مختلف نواخت.
امین غفاری که طی سال های اخیر به عنوان نوازنده ویولن در ارکسترهای مختلف کشورمان حضور پیدا کرده است، پیشتر نیز همراه با ارکستر فیلارمونیک چک شمالی در سالن اسمتانا، ارکستر مجلسی سوک در فستیوال کروملو، ارکستر سمفونیک مارینسکی به مدیریت والری گرگیف و رهبری علی رهبری، ارکستر سمفونیک کالینینگراد، ارکستر سمفونیک کاسپین در کاخ کرملین به عنوان سولیست روی صحنه رفته است.
تأسیس گروه موسیقی بینالمللی «خلیج فارس» و برگزاری چند کنسرت با این مجموعه، انتشار چندین تک آهنگ در حوزههای مختلف، حضور در ارکسترهای مختلف ملی و بینالمللی به عنوان تک نواز، حضور در فستیوال «آکادمی بینالمللی خاورمیانه» بخشی از فعالیتهای امین غفاری در حوزه موسیقی را تشکیل میدهند.
این هنرمند طی سالهای اخیر علاوه بر فراگیری تحصیلات تکمیلی خود در حوزه موسیقی به عنوان مدرس نیز به فعالیت در این بخش مشغول بوده است.
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