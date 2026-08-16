به گزارش خبرنگار مهر، برخی از گروه‌ها و هنرمندان فعال عرصه های مختلف موسیقی با پایان گرفتن ایام سوگواری ماه های محرم و صفر خود را در شرایطی برای برگزاری کنسرت ها و برنامه های زنده موسیقایی آماده می کنند که مسیر برگزاری کنسرت ها در تهران و پایتخت با چالش های زیادی روبه‌رو شده است.

کمبود سالن های بالای یک هزار نفر در پایتخت و دیگر شهرهای کشور، گرانی و افزایش اجاره بهای سالن های برپایی کنسرت، ایجاد چالش های متعدد در نحوه قیمت گذاری بلیت کنسرت ها، نحوه مواجهه مخاطبان و کاربران فضای مجازی با هنرمندانی که قصد برگزاری کنسرت در جهت افزایش تاب آوری و نشاط اجتماعی دارند، گرانی قیمت بلیت های کنسرت، چالش بر سر کیفیت اجراها و موارد متعدد دیگر نکاتی هستند که موجب شده ماجرای برگزاری اجراهای زنده آن هم بعد از چندین ماه توقف وارد حال و هوای متفاوتی شود. مسیری که اگرچه کار را برای فعالان این حوزه چه در عرصه اجرایی و هنری و چه در عرصه مدیریتی سخت و دشوار کرده اما آنچه از سامانه های فروش بلیت کنسرت ها دریافت می شود نشان از آغاز واقعی کنسرت ها در دورانی است که «جنگ» فضای متفاوتی را برای جامعه ایران رقم زده است.

اجراهایی که عمده آنها فعلا مبتنی بر برگزاری در شهرهایی غیر از پایتخت است و می تواند دربرگیرنده نکاتی باشد که طی روزهای آینده فضای روشن تری از آن برای مخاطبان و فعالان این حوزه رقم بزند.

آنچه می خوانید مروری اجمالی بر برنامه کنسرت های پیش رو براساس اعلام سامانه های رسمی فروش بلیت است که تا تاریخ یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ به روز رسانی و پیش بینی می شود در روزهای آینده نیز برنامه های جدید دیگری به این فرآیند اضافه شود.

* یکشنبه ۲۵ مرداد

- کنسرت علی قمصری؛ سالن اقبال آذر تبریز

- کنسرت «خسوف» ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آرش امینی؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت گروه «روزن»؛ تئاتر فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت آرمین زارعی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

* دوشنبه ۲۶ مرداد

- کنسرت آرمین زارعی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

* سه شنبه ۲۷ مرداد

- کنسرت گرشا رضایی؛ مجتمع بوعلی سینا همدان

- کنسرت آرمین زارعی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن داوس شیراز

* چهارشنبه ۲۸ مرداد

- کنسرت «کنسرواتواری ها»؛ فرهنگسرای نیاوران

- کنسرت آرمین زارعی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن داوس شیراز

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت اشوان؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت ارکستر«آلنام»؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت سبحان مهدی پور؛ پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

* جمعه ۳۰ مرداد

- کنسرت علیرضا قربانی؛ فضای باز نمایشگاه گلستان شیراز

- کنسرت ویژه کودکان «میلیشو»؛ فرهنگسرای ارسباران تهران

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن امیر مهر محمود آباد

- کنسرت اشکان نعیم؛ مجموعه فیدیبو استیج تهران

* شنبه ۳۱ مرداد

- کنسرت حامیم؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت ستارگان گیتار ایران؛ فرهنگسرای ارسباران تهران

* یکشنبه ۱ شهریور

- کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند؛ تالار وحدت تهران

* دوشنبه ۲ شهریور

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن میزبان بابلسر

- کنسرت ارکستر سمفونیک فارس؛ تالار حافظ شیراز

* سه شنبه ۳ شهریور

- کنسرت ارکستر سمفونیک فارس؛ تالار حافظ شیراز

* جمعه ۶ شهریور

- کنسرت امید حاجیلی؛ سالن همایش های خاوران تبریز

* شنبه ۷ شهریور

- کنسرت ارکستر جوانان پارس زمین به رهبری ارکستر امین غفاری؛ تالار رودکی تهران

* یکشنبه ۸ شهریور

- کنسرت ارکستر جوانان پارس زمین به رهبری ارکستر امین غفاری؛ تالار رودکی تهران

* پنجشنبه ۱۲ شهریور

- کنسرت گروه مهدی فرامرزی؛ برج آزادی تهران