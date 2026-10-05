به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در اختتامیه اجلاس هیأت امنا و مدیران محلات شهر تهران، با اشاره به برگزاری چهارمین و آخرین نشست با هیأت امنای محلات تهران، افزود: هیأت امنا ظرفیت بسیار بالایی برای مردمی‌سازی امور دارد. این ظرفیت در قاعده هرم اجتماعی و در محله‌هایی قرار دارد که مؤثرترین نقطه ارتباط مردم با مدیریت شهری هستند. در کنار مدیران سراها و خانواده‌های بزرگ محلات، یک جریان مردمی در شهر تهران شکل گرفته است.

مردم‌سالاری دینی باید در متن زندگی مردم تجربه شود

شهردار تهران با بیان اینکه هدف از ایجاد ساختار هیأت امنای محلات، بازگشت به مردم و قرار دادن آنها در محور تحول بوده است، گفت: مردم‌سالاری دینی فقط به حضور مردم در پای صندوق رأی محدود نمی‌شود، بلکه باید در لحظه‌لحظه زندگی شهری و با حضور مردم و حرکت در مسیر اراده و خواست آنها تجربه شود.

زاکانی ادامه داد: قرار دادن خود مردم در محور تحول، یکی از خواسته‌های جدی بود که به شکل‌گیری چنین نظام و چارچوبی در محلات منجر شد و ما مفتخریم که امروز در خدمت شما هستیم.

وی با اشاره به گذشت پنج سال و یک ماه و یک روز از آغاز دوره مدیریت شهری خود گفت: در این دوره، مسیر جدیدی را آغاز کردیم که هدف اساسی آن ایجاد چهار تحول بود؛ یکی در حوزه کالبد شهر، دیگری در حوزه روح شهر که در سبک زندگی تجلی پیدا می‌کند، تحول سوم در حوزه فناوری و تحول چهارم ایجاد شرایط مناسب برای شهر خلاق بود. در این مسیر اقداماتی انجام شد که نتایج آن قابل عرضه است.

تهران در آستانه شرایط جدید قرار دارد

شهردار تهران با تأکید بر اینکه کشور در آستانه شرایط جدیدی قرار گرفته است، اظهار کرد:ایران هرگز در چنین موقعیت ممتازی قرار نگرفته بود که پنجه در پنجه بزرگ‌ترین قدرت ظاهری جهانی بیندازد و آن قدرت باشد که احساس زبونی و تزلزل کند نه ما.

وی تاکید کرد: اگر نسبت به این شرایط بی‌دقت باشیم، آسیب جدی خواهیم دید و اگر آمادگی داشته باشیم، آمادگی ما می‌تواند موجب اختلال در محاسبات دشمن شود و در نهایت شرایطی ایجاد کند که از تعدی و تجاوز مجدد جلوگیری شود.

زاکانی افزود: اگر دشمن علاقه‌مند به تکرار تجاوز باشد، آمادگی ما باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم برخورد قوی‌تری با او داشته باشیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در ۱۴ خردادماه امسال گفت: رهبر انقلاب فرمودند دشمن شکست خود را در عرصه نظامی می‌خواهد در دو حوزه جبران کند؛ یکی با شکست تاب‌آوری مردم و دیگری با ایجاد اختلال در محاسبات مسئولان. بنابراین امروز باید ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا در تهران نقشه دشمن را نقش بر آب کنیم.

کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مزمن مواجه است

شهردار تهران در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری کشور بیان کرد: از گذشته با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه بوده‌ایم که به‌نوعی زخم‌های کهنه کشور محسوب می‌شوند؛ ناترازی در حوزه انرژی، آب، نظام پولی و بانکی، بودجه و صندوق‌های بازنشستگی.

وی افزود: پیکره مدیریت کشور همواره در معرض آسیب ناشی از این ناترازی‌ها بوده است. این به معنای غیرقابل حل بودن آنها نیست، اما سال‌هاست این مشکلات با ما همراه هستند و کمتر به این موضوع توجه شده که باید با یک همت جمعی این گره‌های کور را باز کنیم.

زاکانی با اشاره به شرایط اقتصادی مردم گفت: امروز بیشترین فشار در حوزه اقتصاد به مردم وارد می‌شود و این فشار به‌تدریج باعث افزایش مشکلات و جابه‌جایی طبقات اجتماعی می‌شود.

کشور در شرایط جنگی به آرایش جنگی نیاز دارد

شهردار تهران با اشاره به آثار مشکلات اقتصادی و اجتماعی گفت: این شرایط را در حوزه فرهنگ، مدیریت و سایر عرصه‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد. یکی از مشکلات این است که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اما در همه حوزه‌ها آرایش جنگی متناسب با این شرایط شکل نگرفته است.

زاکانی ادامه داد: برای نمونه، گاهی تمدید نشدن دو مجوز باعث می‌شود بخشی از کالاها در گمرک متوقف بماند و چند روز یا چند هفته منتظر تمدید دستورالعمل‌ها باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که کشور در شرایط فعلی به آرایش جنگی نیاز دارد.

وی افزود: ما سه نوبت در دولت این موضوع را مطرح کردیم و گفتم کشور به یک نقشه راه دوم برای اداره کشور در شرایط جنگی نیاز دارد؛ همچنین به یک ستاد فرماندهی اقتصادی و روش‌ها و راهکارهای جدید برای مدیریت اقتصاد نیازمندیم.

ضرورت تأمین منابع جدید برای اداره کشور

شهردار تهران با اشاره به مشکلات درآمدی دولت گفت: بخشی از درآمد کشور در گذشته از فروش نفت تأمین می‌شد، اما شرایط جنگی و تغییر در وضعیت انتقال و فروش نفت، شرایط جدیدی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در حوزه مالیات نیز با توجه به شرایط تولید، نمی‌توان بدون بازبینی، تمام منابع پیش‌بینی‌شده را محقق کرد.

وی افزود: دولت برای استمرار فعالیت خود به منابع ریالی نیاز دارد و برای روان‌سازی تولید و حل مشکلات کالاهای اساسی به منابع ارزی نیازمند است. همچنین ایجاد ظرفیت برای دستگاه‌های نظامی و سایر مسئولیت‌های کشور نیازمند منابع است.

زاکانی اظهار کرد: رئیس‌جمهور در یکی از جلسات از ما خواست تیمی تشکیل دهیم و راه‌ها و شیوه‌های جدیدی را که می‌توان بر اساس آن کشور را اداره کرد، پیشنهاد دهیم. حدود یک ماه و نیم است که روی این موضوع کار کرده‌ایم تا بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کنیم.

امروز به انسجام نیاز داریم

وی با تأکید بر ضرورت انسجام در کشور گفت: امروز یک اصل باید بر همه شرایط و فعالیت‌های ما حاکم باشد و آن انسجام است؛ هم در سطح مسئولان و هم در سطح مردم.

شهردار تهران افزود: رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند که اختلاف نظر ممکن است وجود داشته باشد، اما در شرایط فعلی همه باید برای موفقیت کشور و کمک به دولت تلاش کنیم.

زاکانی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری نیز خود را موظف می‌داند به دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه مسئولان فعلی کمک کند. مدیریت شهری در سال‌های گذشته به یک ظرفیت تبدیل شده و تلاش ما این است که این ظرفیت را در خدمت حل مشکلات کشور و برداشتن بار از دوش دولت قرار دهیم. ما می‌دانیم به فضل الهی ترامپ غلطی نخواهد کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای افزایش تاب‌آوری

شهردار تهران با اشاره به بخشی از پیشنهادهای مدیریت شهری برای کمک به دولت گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد بخشی از سهام خود در شرکت‌های دولتی را از طریق بورس واگذار کند، بر اساس محاسبات انجام‌شده، امکان تأمین حدود ۱۱۰ همت منابع وجود دارد.

وی افزود: این رقم نزدیک به ۱۸ درصد بودجه کل کشور است و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد.

زاکانی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حتی در بدبینانه‌ترین شرایط، کشور می‌تواند حدود ۴۹ میلیارد دلار درآمد سالانه داشته باشد و در شرایط خوش‌بینانه این رقم به حدود ۶۶ میلیارد دلار می‌رسد.

وی گفت: کشور در سال ۱۳۹۹ با حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار اداره شده است و امروز نیز ظرفیت‌های مختلفی برای افزایش تاب‌آوری وجود دارد. بنابراین باید مجموعه این ظرفیت‌ها را در مسیر تقویت کشور قرار دهیم.

دشمن به دنبال ایجاد چندگانه‌ای از نارضایتی، آشوب و ناامنی است

شهردار تهران با اشاره به تهدیدهای امنیتی گفت: ما با دشمنی مواجه هستیم که به تعبیر ما دشمن دین و میهن و دشمن ایران و اسلام است و باید نسبت به برنامه‌های او هوشیار باشیم.

وی افزود: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، یکی از سناریوهایی که دشمن دنبال می‌کند، تبدیل نارضایتی به اعتراض و سپس تبدیل اعتراض به آشوب و قرار دادن شهرها، به‌ویژه تهران، در فضای امنیتی است.

زاکانی ادامه داد: موضوع دوم تعرض سرزمینی و موضوع سوم نیز تکرار اقداماتی است که در حملات گذشته دنبال شد اما به نتیجه نرسید.

وی با بیان اینکه دشمن در جریان حوادث گذشته نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کند، گفت: امروز باید با هوشیاری و آمادگی، اجازه ندهیم چنین برنامه‌هایی در کشور عملیاتی شود.

رقابت داخلی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست

شهردار تهران تأکید کرد: امروز نه به صلاح کسی است که در داخل کشور رقابت کند و نه منطقی است که در شرایطی که کشور با آمریکا درگیر است، رقابت‌های داخلی را در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: بار دولت و مسئولان سنگین است و همه باید کمک کنیم این بار سبک شود و در کنار آن، تاب‌آوری مردم را افزایش دهیم.

تجربه مدیریت شهری در جنگ و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

زاکانی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع، در ستاد بحران کشور ۱۵ مسئولیت تقسیم شد که هشت مورد مستقیماً بر عهده شهرداری بود، سه مورد بر عهده دستگاه‌های دیگر و چهار مورد نیز مشترک بود.

وی افزود: زمانی که مشخص شد خانه‌های مردم آسیب دیده و خانواده‌ها نیازمند سرپناه هستند، با توجه به نبود امکانات کافی در دستگاه متولی، دو هتل متعلق به شهرداری را تخلیه و در اختیار مردم قرار دادیم و سپس هتل دیگر نیز اجاره شد.

شهردار تهران ادامه داد: پس از آتش‌بس، موضوع بازسازی مطرح شد. اگرچه بازسازی از نظر قانونی وظیفه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود، اما به دلیل محدودیت منابع، مدیریت شهری تهران داوطلب شد این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

زاکانی گفت: در نهایت با پیگیری‌هایی که در شورای شهر، مجلس و دولت انجام شد، مسئولیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تهران به مدیریت شهری واگذار شد.

وی افزود: تهران حدود ۹۳۰ هزار پلاک دارد و در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۱۱۳ پلاک آسیب دید. با استفاده از ظرفیت نوسازی و انتقال تراکم، سازوکار جدیدی طراحی کردیم تا بازسازی این واحدها با سرعت انجام شود.

شهردار تهران اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه حدود ۸۵۲۰ واحد آسیب دیدند و در جنگ اخیر نیز حدود ۵۱ هزار واحد آسیب دیده‌اند. به نوعی خسارات جنگ رمضان ۵ برابر جنگ ۱۲ روزه بود. به دلیل قرارگاهی بودن کار و مشخص شدن روند اجرایی، عملیات بازسازی در تهران با سرعت انجام شد.

تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی

زاکانی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای افزایش تاب‌آوری مردم گفت: از روز سه‌شنبه طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه آغاز شد. صد انقلاب از این کار ناراحت هستند و به ما فحاشی می‌کنند. امروز در هیات دولت نیز با دستور رئیس جمهور بنا شد با شکل گیری کمیته‌ای تجربه طرح «تورم صفر» تجربه نگاری گردیده و در کل کشور اجرا شود.

وی افزود: تورم در کشور شرایط سختی ایجاد کرده و در بخش مواد غذایی نیز فشار بیشتری بر مردم وارد می‌شود. هدف ما این است که بخشی از نیازهای اساسی مردم را با قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی تأمین کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: گوشت، برنج، حبوبات، سویا، ماکارونی و سایر اقلام اساسی در این بسته قرار گرفته‌اند و در ادامه نیز اقلام دیگری به این مجموعه اضافه خواهند شد. در آبان ماه رب، مرغ و پنیر نیز به این بسته اضافه خواهد شد.

وی افزود: در هفت منطقه تهران زیرساخت‌هایی ایجاد شده تا تولیدات استان‌ها مستقیماً عرضه شود و قیمت‌ها در این مراکز پایین‌تر از قیمت‌های معمول بازار باشد.

زاکانی تأکید کرد: مدیریت شهری حتی در حوزه غرف میادین نیز از غرفه‌داران خواسته است با کاهش حاشیه سود، قیمت کالاها را برای مردم کاهش دهند.

شناسایی خانواده‌های نیازمند در محلات

شهردار تهران خطاب به هیأت امنای محلات گفت: یکی از نیازهای ما این است که خانواده‌های مستضعف و نیازمند در محلات را شناسایی کنیم. ممکن است مدیریت شهری به دلیل گستردگی شهر نتواند همه این خانواده‌ها را شناسایی کند.

وی افزود: خود را مکلف می‌دانیم در حوزه قوت و معیشت مردم کمک کنیم و شعار ما این است که هیچ‌کس در تهران نباید گرسنه سر بر بالین بگذارد.

زاکانی ادامه داد: برای تحقق این هدف، نیازمند کمک هیأت امنای محلات هستیم تا خانواده‌هایی را که نیازمند حمایت ویژه هستند، شناسایی و معرفی کنند.

وی همچنین از اجرای طرح حمایتی برای مادرانی که از ابتدای سال صاحب فرزند شده‌اند خبر داد و گفت: برای این مادران ماهانه مبلغی ماهانه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان در قالب کیف پول شهروندی اختصاص می‌یابد تا بخشی از هزینه‌های زندگی آنها پوشش داده شود.

شهردار تهران افزود: این حمایت‌ها علاوه بر بخش معیشتی، بخش‌های فرهنگی و سلامت را نیز دربرمی‌گیرد.

ایجاد زنجیره‌های تولید خانگی

زاکانی با اشاره به برنامه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها اظهار کرد: بسته دیگری را برای حوزه تولید در تهران طراحی کرده‌ایم تا زنجیره تولید از داخل منزل تا محل فروش و صادرات شکل بگیرد.

وی گفت: در چهار حوزه پوشاک، گوهرآلات، صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال، زنجیره‌های تولید ایجاد خواهد شد و افرادی که امکان فعالیت در منزل دارند، آموزش و مهارت لازم را دریافت خواهند کرد.

ورود جدی مدیریت شهری به مسکن

شهردار تهران با اشاره به فشار هزینه مسکن بر خانوارها گفت: سهم قابل توجهی از درآمد خانوارهای تهرانی صرف اجاره مسکن می‌شود و این موضوع نیازمند ورود جدی مدیریت شهری است.

زاکانی افزود: مدیریت شهری در سه حوزه ساخت مسکن، اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن اجتماعی برنامه دارد و ۲۱۱ لکه در تهران برای این منظور هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، ۱۰ لکه وارد عملیات اجرایی خواهد شد و سهم مدیریت شهری از پروژه‌ها یا به مسکن اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند، یا در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به‌صورت متری و با قیمت کارشناسی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شهردار تهران گفت: در منطقه ۵، ۷۲ واحد را تحت کارشناسی قرار دادیم، کارشناسی نشان داد قیمت واحدها حدود ۱۳۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت منطقه است و قیمت‌گذاری بر اساس کارشناسی انجام خواهد شد.

نقش هیأت امنا در تأمین مسکن نیازمندان

زاکانی با تأکید بر نقش هیأت امنای محلات در این حوزه گفت: همان‌طور که برای شناسایی نیازمندان در حوزه معیشت به کمک هیأت امنا نیاز داریم، در حوزه مسکن نیز باید ظرفیت محلات را فعال کنیم.

وی افزود: کسانی که علاقه‌مند به مشارکت در این حوزه هستند، می‌توانند با مدیریت شهری همراه شوند تا مسکن اجتماعی ساخته و در اختیار زوج‌های جوان و خانواده‌های نیازمند قرار گیرد.

«بسته سلامت تهران» در راه است

شهردار تهران در ادامه از طراحی بسته سلامت تهران خبر داد و گفت: تهران در حوزه بهداشت عمومی نسبت به برخی نقاط کشور عقب‌ماندگی‌هایی دارد و لازم است این موضوع جبران شود.

زاکانی افزود: با وزارت بهداشت و دولت درباره پذیرش مسئولیت بیشتر مدیریت شهری در حوزه سلامت گفت‌وگو کرده‌ایم و قرار است این همکاری توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: در شش محله، الگوی مراکز بهداشتی ویژه ایجاد خواهد شد و موضوعاتی مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده سلامت ساکنان محلات در این طرح دنبال می‌شود.

شهردار تهران همچنین با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: ماه‌هاست میان مدیریت شهری، وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی جلساتی برگزار شده و تفاهم‌نامه‌ای نیز در این زمینه به امضا رسیده است.

وی افزود: هدف این است که در تهران در حوزه برق، گاز و بنزین، بدون کاهش کیفیت زندگی مردم، میزان مصرف را مدیریت کنیم.

زاکانی با اشاره به ناترازی گاز گفت: در جریان جنگ، بخشی از ظرفیت گاز کشور از مدار خارج شد و بخشی از آن جبران شده است، اما همچنان با کسری مواجه هستیم.

وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران حدود دو برابر میانگین جهانی است و باید مسیر انتقال مصرف از گاز به برق و توسعه برق‌سازی در تهران را دنبال کنیم.

توسعه اتوبوس و واگن‌سازی در داخل

شهردار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: بیش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران نوسازی شده و امسال خط تولید اتوبوس برقی در مجموعه واگن‌سازی تهران راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: تولید اتوبوس برقی ۱۸ متری برای تهران و سایر شهرها آغاز خواهد شد و داخلی‌سازی این تجهیزات می‌تواند هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

زاکانی با اشاره به ساخت واگن مترو در داخل کشور اظهار کرد: بخشی از واگن‌های مورد نیاز تهران در داخل ساخته می‌شود و هزینه ساخت آنها حدود دو سوم نمونه خارجی است.

وی ادامه داد: امروز تهران حدود ۳۱۲ کیلومتر مترو با ۱۶۳ ایستگاه دارد و توسعه خطوط نیز در دستور کار قرار گرفته است.

«خدمت به مردم باید پرچم هیأت امنا باشد»

شهردار تهران در جمع‌بندی سخنان خود خطاب به هیأت امنای محلات گفت: من وارد جزئیات همه اقداماتی که در حوزه کالبد شهر و پروژه‌های عمرانی انجام شده نمی‌شوم؛ آنچه از شما انتظار داریم این است که در رویکرد نرم و خدمت به مردم، پرچم شما خدمت باشد.

وی تأکید کرد: بخشی از کسانی که ناراضی هستند، مشکلات اقتصادی دارند یا در حوزه مسکن و سلامت با مشکل مواجه‌اند، در محلات زندگی می‌کنند و ما وظیفه داریم به آنها خدمت کنیم.

زاکانی گفت: وظیفه ما نوکری مردم و برداشتن بار از دوش آنهاست. بنابراین باید کمک کنیم بخشی از ناترازی‌های مزمن کشور کاهش پیدا کند و در حوزه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی نیز نقش‌آفرینی ویژه داشته باشیم.

شهرداری در قبال مردم مسئولیت اجتماعی دارد

وی در پاسخ به این پرسش که «چه ارتباطی میان برخی از این اقدامات و وظایف شهرداری وجود دارد؟» گفت: شاید گفته شود این موضوعات چه ارتباطی با شهرداری دارد، اما ما وظیفه داریم اجازه ندهیم مردم گرسنه بمانند، سلامت آنها آسیب ببیند یا سرپناه خود را از دست بدهند.

شهردار تهران افزود: مدیریت شهری یک ظرفیت عمومی در اختیار دارد و باید از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم استفاده کند.

زاکانی همچنین با اشاره به طرح‌های مدیریت مصرف انرژی گفت: در حوزه آب نیز تلاش داریم همکاری بیشتری با متولیان امر داشته باشیم تا تهران به سمت پایداری بیشتر حرکت کند.

تأکید بر حضور و همراهی مردم

شهردار تهران در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: امروز در متن دولت، جامعه و مجموعه مدیریت شهری، حساسیت شرایط کشور را احساس می‌کنیم و باید ببینیم چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا دشمن به اهداف خود نرسد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دشمن را نسبت به آن حساس می‌کند، حضور مردم در خیابان‌ها و استمرار همراهی آنهاست. مردم در روزهای گذشته در میدان بوده‌اند و امیدواریم این حضور تا ناامیدی دشمن ادامه پیدا کند.