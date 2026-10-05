حجت‌الاسلام نادر پوراصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در میدان و مشارکت آنان در برنامه‌ها و مراسم مختلف، ارزش و اهمیت بالایی دارد و نمی‌توان برای این حضور و همراهی مردم قیمت‌گذاری کرد.

وی با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های اخیر افزود: اگر قرار بود برای حضور و مجاهدت مردم مدرک دانشگاهی اعطا شود، حضور برادران و خواهران در میدان و پای منبرها می‌توانست به‌عنوان یک دوره آموزشی ارزشمند برای جهاد تبیین محسوب شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: زبان من از بیان ارزش حضور و همراهی مردم قاصر است و از همه کسانی که در این شب‌ها در میدان حضور پیدا کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

پوراصغری تصریح کرد: هر یک از افراد حاضر می‌توانند به‌عنوان یک جهادگر و فعال در عرصه جهاد تبیین، در سطح شهرستان نقش‌آفرینی کنند و در روشنگری و آگاهی‌بخشی جامعه مؤثر باشند.

وی بیان کرد: امنیت و آرامشی که امروز در جامعه وجود دارد، اتفاقی به دست نیامده است، بلکه پشتوانه آن تلاش شبانه‌روزی، ایثار و فداکاری مردانی است که برای آرامش مردم، آسایش خود را به میدان آورده‌اند.

قدردانی از حافظان نظم و امنیت

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان ادامه داد: در هفته انتظامی، قدردان مجاهدت‌های خالصانه کارکنان انتظامی هستیم؛ عزیزانی که در راه تأمین نظم و امنیت، خدمت به مردم و دفاع از آرامش جامعه از آسایش خود گذشته‌اند.

پوراصغری اضافه کرد: یاد و نام شهدای انتظامی را گرامی می‌داریم و این هفته را به همه حافظان نظم و امنیت و خانواده‌های صبور آنان تبریک عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به شیوه‌های اقدامات دشمن عنوان کرد: دشمن برای ایجاد جنگ و ناامنی، ابتدا تلاش می‌کند زمینه‌های لازم را فراهم کند و پس از ایجاد آشوب و بی‌ثباتی، با استفاده از سازمان‌ها و نهادهایی که خود ایجاد کرده است، زمینه مداخله را فراهم می‌کند.

پوراصغری ادامه داد: دشمنان با استفاده از نهادهایی مانند سازمان‌های بین‌المللی و مجموعه‌هایی که با عنوان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تلاش دارند افکار عمومی کشور خود و جامعه هدف را برای اقدامات بعدی آماده کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی(ره) فرمودند اگر این انقلاب شکست بخورد، اسلام شکست خورده است و حالا حالاها قد علم نخواهد کرد؛ بنابراین باید نسبت به توطئه‌ها و شیوه‌های جدید دشمن هوشیار باشیم.

جنگ شناختی؛ میدان اصلی، ذهن‌هاست

وی تصریح کرد: امروز درگیر جنگی به نام جنگ شناختی هستیم که میدان آن ذهن‌هاست و سلاح آن شبهه، تحریف، تردید و تفرقه است.

پوراصغری بیان کرد: دشمنان سال‌هاست روی افکار و ذهن جوانان ما کار می‌کنند و هر روز با استفاده از ابزارهای نوین، این اقدامات را گسترده‌تر دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر آگاهی و آگاهی‌بخشی در جامعه صورت نگیرد، همه ما ممکن است درگیر پیامدهای این جنگ شناختی شویم و به همین دلیل جهاد تبیین و روشنگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان با اشاره به مفهوم تهاجم فرهنگی اظهار کرد: تهاجم فرهنگی یک یورش خاموش و برنامه‌ریزی‌شده است که با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای نوین برای تأثیرگذاری بر فرهنگ جامعه هدف دنبال می‌شود.

پوراصغری توضیح داد: یکی از شاخصه‌های تهاجم فرهنگی، نبود لشکرکشی و استفاده نکردن از شیوه‌های مستقیم نظامی است؛ در این نوع تهاجم تلاش می‌شود بدون خشونت و درگیری، بر افکار و اندیشه‌های جامعه تأثیر گذاشته شود.

تهاجم فرهنگی؛ آرام و تدریجی

وی خاطرنشان کرد: دشمن در تهاجم فرهنگی تلاش می‌کند به‌تدریج نگرش‌ها را تغییر دهد و جامعه هدف را با فرهنگ و تفکر موردنظر خود همراه کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: یکی دیگر از شاخصه‌های تهاجم فرهنگی، آرام و تدریجی بودن آن است؛ این اقدامات یک‌شبه انجام نمی‌شود، بلکه به‌صورت گام‌به‌گام و در طول سال‌ها دنبال می‌شود.

پوراصغری یادآور شد: گاهی تغییرات فرهنگی از مسائل کوچک آغاز می‌شود و به‌تدریج گسترش پیدا می‌کند؛ از این رو باید نسبت به این روندها هوشیار بود و اجازه نداد ارزش‌ها و باورهای جامعه به‌صورت تدریجی دستخوش تغییر شود.

وی گفت: سومین شاخصه تهاجم فرهنگی، بهره‌گیری از رسانه به جای توپ و تانک است. امروز رسانه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده است.

رسانه؛ ابزار مهم اثرگذاری بر افکار عمومی

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان تأکید کرد: دشمن با استفاده از رسانه، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین تلاش می‌کند پیام‌های خود را به مخاطبان منتقل کرده و بر ذهن و نگرش آنان اثر بگذارد.

پوراصغری اضافه کرد: اگر دشمن توانسته است در برخی مقاطع تاریخی با استفاده از رسانه بر جامعه اثر بگذارد، نشان‌دهنده اهمیت و قدرت رسانه در تحولات اجتماعی است و نمی‌توان از این ظرفیت غفلت کرد.

وی بیان کرد: چهارمین شاخصه تهاجم فرهنگی، گستردگی جغرافیایی آن است؛ در جنگ نظامی معمولاً بخشی از سرزمین مورد هدف قرار می‌گیرد، اما در تهاجم فرهنگی تمام جغرافیای جامعه و حتی خانواده‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند.

پوراصغری خاطرنشان کرد: تهاجم فرهنگی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد خانه‌ها شود و بر اعضای خانواده، به‌ویژه نسل جوان، تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: پنجمین شاخصه تهاجم فرهنگی، هدف قرار دادن قلوب، عواطف و احساسات مردم است؛ در جنگ نظامی تأسیسات و نقاط راهبردی مورد هدف قرار می‌گیرند، اما در جنگ فرهنگی، ذهن و قلب انسان‌ها میدان اصلی نبرد است.

ضرورت توجه جدی به ظرفیت رسانه

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: امروز باید رسانه را جدی بگیریم و همه کسانی که در عرصه رسانه، هنر، فرهنگ و قلم فعالیت می‌کنند، باید از ظرفیت خود برای مقابله با آثار منفی تهاجم فرهنگی استفاده کنند.

پوراصغری تأکید کرد: هر فردی که توانایی تولید یک کلیپ، نوشتن یک مطلب، ساخت محتوای هنری یا انجام فعالیت فرهنگی دارد، می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد و نباید اجازه دهیم تهاجم فرهنگی فرزندان جامعه را با خود همراه کند.

وی افزود: یکی دیگر از شاخصه‌های تهاجم فرهنگی، استفاده از پیام به جای موشک است؛ دشمن امروز می‌تواند با تولید و انتشار یک پیام، کلیپ یا محتوای رسانه‌ای، تأثیری گسترده بر افکار عمومی بگذارد.

پوراصغری تشریح کرد: پیام‌های رسانه‌ای را می‌توان به پیام‌های سفید، خاکستری و سیاه تقسیم کرد؛ پیام سفید ممکن است مبتنی بر یک واقعیت باشد، اما با بزرگنمایی یک موضوع کم‌اهمیت، ذهن مخاطب را درگیر کند.

وی ادامه داد: پیام خاکستری ترکیبی از مطالب درست و نادرست است که مخاطب ممکن است بدون بررسی و تحقیق آن را بپذیرد و پیام سیاه نیز با هدف ایجاد بی‌اعتمادی و اثرگذاری بر افکار عمومی منتشر می‌شود.

تهاجم فرهنگی؛ نامحسوس و نامرئی

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: از دیگر شاخصه‌های تهاجم فرهنگی، نامحسوس و نامرئی بودن آن است؛ برخلاف لشکرکشی نظامی که با هیاهو و درگیری همراه است، اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای دشمن می‌تواند در قالب‌هایی عادی و حتی جذاب به مخاطب ارائه شود.

پوراصغری تصریح کرد: تولید فیلم، نمایش، مصاحبه، سخنرانی، انتشار کتاب و شعر از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در این عرصه مورد استفاده قرار گیرند و گاهی پیام‌های فرهنگی در قالب‌هایی مانند هنر، آزادی بیان و تبادل اندیشه به مخاطب منتقل می‌شوند.

وی تأکید کرد: باید نسبت به این مسائل هوشیار باشیم و با استفاده صحیح از ظرفیت رسانه، هنر، فرهنگ و قلم، در برابر آسیب‌های تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی آگاهی‌بخشی کنیم و اجازه ندهیم این جریان بر باورها و فرهنگ جامعه تأثیر بگذارد.