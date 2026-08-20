از زلزله فردوس تا بحران کرونا؛ الگوی «مدیریت جهادی» در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شاکری ظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه پس از جامعه‌پردازی، حرکت به سمت تمدن‌سازی از اهداف مهم نظام اسلامی است، اظهار کرد: اگر قرار است جامعه‌ای متمدن در عرصه جهانی داشته باشیم، باید در ابعاد مختلف از جمله حوزه مدیریت حرفی برای گفتن داشته باشیم.

امام جمعه فردوس بیان کرد: باید به دنیا نشان دهیم که با الگوی مدیریتی مبتنی بر روحیه جهادی می‌توان مشکلات کشور و حتی بخشی از مشکلات جهان را حل کرد.

امام جمعه فردوس، با بیان اینکه این موضوع صرفاً یک ادعا نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف تجربه‌های موفقی از مدیریت جهادی داشته است؛ از اجرای گسترده واکسیناسیون فلج اطفال گرفته تا مدیریت بحران کرونا که با وجود تحریم‌ها، کشور توانست واکسن تولید کند و میزان مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

شاکری با اشاره به نمونه‌های شهرستانی مدیریت جهادی نیز گفت: در شهرستان فردوس نیز نمونه‌های موفقی از این نوع مدیریت رقم خورده است که یکی از آنها اجرای پروژه‌های عمرانی با محوریت بسیج سازندگی است؛ پروژه‌هایی که در برخی موارد با یک‌سوم زمان و هزینه معمول به سرانجام رسیده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه آبرسانی روستاها، آسفالت معادن، جاده‌ها و روستاها و دیگر طرح‌ها، ورود نیروهای جهادی موجب شده است پروژه‌هایی که ممکن بود سال‌ها به طول بینجامد، در مدت بسیار کوتاهی و با هزینه‌ای به مراتب کمتر اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه «روحیه جهادی» یکی از کلیدهای حل مشکلات کشور است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها بر این مسئله تأکید کرده‌اند که چاره حل مشکلات کشور، برخورداری از روحیه جهادی است و اصحاب رسانه نیز باید این الگو و جریان فکری را برای جامعه تبیین و روایت کنند.

امام جمعه فردوس با اشاره به حوادث و بحران‌های مختلفی که در کشورهای جهان رخ می‌دهد، بیان کرد: تفاوت اصلی کشورها در نوع مواجهه با بحران‌هاست.

وی تصریح کرد: در نگاه اسلامی، مسئله مهم، «مهندسی مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌ها» است و اینکه جامعه، خانواده و مدیران چگونه در برابر حوادث و بحران‌ها ایستادگی و عمل کنند.

شاکری خاطرنشان کرد: نمونه روشن این روحیه را می‌توان در دوران کرونا مشاهده کرد؛ زمانی که رهبر معظم انقلاب بر «مواسات مؤمنانه» تأکید کردند و مردم ایران در اوج مشکلات اقتصادی، صحنه‌هایی کم‌نظیر از همدلی و کمک به یکدیگر خلق کردند.

وی افزود: کمک‌های مؤمنانه، پویش‌های حمایت از مردم لبنان و غزه و حتی حضور بانوانی که بخشی از طلا و جواهرات خود را برای کمک اهدا کردند، برگ‌های ارزشمندی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان می‌دهد مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز روحیه ایثار و همدلی خود را حفظ کرده‌اند.

امام جمعه فردوس همچنین به زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس و حضور رهبر معظم انقلاب در این منطقه اشاره کرد و گفت: آن زمان مقام معظم رهبری که روحانی جوانی ۲۹ ساله بودند، پس از اطلاع از وقوع زلزله، به همراه جمعی از روحانیون برای کمک به مردم منطقه وارد عمل شدند و پیش از حضور در فردوس نیز با جمعی از تجار و خیران برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی رایزنی کردند

شاکری افزود: امروز باید این نوع مدیریت و حرکت جهادی که ریشه در فرهنگ دینی و انقلابی مردم دارد، برای جامعه خودمان، مدیران، سیاستمداران و حتی ملت‌های دیگر روایت و تبیین شود.

وی با بیان اینکه این الگو نباید تنها به فردوس، خراسان جنوبی یا ایران محدود شود، اظهار کرد: همان‌گونه که فرهنگ ایثار و مقاومت ملت ایران در منطقه و جبهه مقاومت اثرگذار بوده است، الگوی مدیریت جهادی و حرکت‌های مردمی نیز می‌تواند به الگویی برای کشورهای منطقه و حتی جامعه جهانی تبدیل شود.

امام جمعه فردوس تأکید کرد: اصحاب رسانه در این مسیر مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید روایتگر واقعی این تجربه‌ها باشند؛ چراکه اگر این الگوها به درستی روایت نشوند، بخش مهمی از ظرفیت و تجربه تاریخی ملت ایران به نسل‌های آینده و دیگر ملت‌ها منتقل نخواهد شد.