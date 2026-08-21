به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عرب شامگاه پنجشنبه در اختتامیه رویداد رسانه‌ای «روایت جهاد» اظهار کرد: زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس را می‌توان یکی از نقاط مهم در شکل‌گیری و بروز یک مدل جهادی دانست.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب افزود: اگر بخواهیم تصویری از ایشان در حوزه جهاد و خدمت‌رسانی ارائه کنیم، باید ایشان را به عنوان شخصیتی جامع و دارای ابعاد مختلف ببینیم؛ شخصیتی که الگوی خدمت او محدود به یک حادثه یا یک منطقه نمانده و در عرصه‌های گوناگون ادامه پیدا کرده است.

عرب با بیان اینکه معمولاً در حوادثی مانند زلزله، واکنش‌ها به امدادرسانی اولیه محدود می‌شود، گفت: اتفاق مهمی که در فردوس رخ داد، عبور از یک امدادرسانی کوتاه‌مدت و حرکت به سمت یک اقدام تشکیلاتی بود.

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در آن زمان با دیدن واقعیت میدان، احساس مسئولیت کردند، وارد میدان شدند و نخستین تجربه‌های جدی تشکیلاتی خود را در همین عرصه شکل دادند.

وی «دیدن واقعیت، احساس مسئولیت و اقدام» را سه مرحله مهم در شکل‌گیری حرکت جهادی دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله در حرکت جهادی، حضور واقعی است.

امام جمعه باغستان فردوس ادامه داد: تشخیص بحران صرفاً با دیدن خرابی‌های کالبدی یک شهر اتفاق نمی‌افتد، آغاز کار جهادی با دیدن انسان‌هاست.

عرب گفت: باید در میدان حضور پیدا کرد، مردم را دید، نیازهای واقعی آنان را شناخت و بر اساس همین واقعیت تصمیم گرفت.

وی‌ با تأکید بر اینکه حرکت جهادی باید به سمت سازمان‌یافتگی پیش برود، بیان کرد: آنچه در این تجربه اهمیت دارد این است که یک فرد به تنهایی همه کارها را انجام نمی‌دهد، بلکه با شناسایی و به‌کارگیری نیروها، ظرفیت ایجاد می‌کند.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های این مدل را «امانت‌داری» عنوان کرد و گفت: در سیره رهبر معظم انقلاب، نسبت به استفاده شخصی از امکانات عمومی سخت‌گیری جدی وجود داشته، اما در خدمت به مردم، گشاده‌دستی و جدیت دیده می‌شود. این نگاه، یکی از پایه‌های مهم اعتمادسازی در حرکت‌های جهادی است.

عرب با اشاره به تفاوت امدادرسانی مقطعی با خدمت جهادی ماندگار، اظهار کرد: وقتی بحران تمام شد، نباید کار جهادی تمام شود بلکه پس از اقدامات اولیه، باید یک چرخه شکل بگیرد که نیازهای ماندگار مردم را شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: این چرخه از تشخیص و تعریف نیاز آغاز می‌شود و سپس طراحی، تأمین، اجرا، نظارت و ارزیابی نتیجه را دربرمی‌گیرد؛ یعنی نیاز مردم باید به یک مسئله مشخص و قابل اجرا تبدیل شود، برای آن زمان‌بندی و نقشه عملیاتی تعریف شود و تا رسیدن به نتیجه، فرایند خدمت ادامه پیدا کند.

امام جمعه باغستان فردوس تأکید کرد: تجربه فردوس را می‌توان یک مسیر تکاملی و سازمان‌یافته در میدان دانست.

عرب با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای بازخوانی این تجربه، گفت: امروز در سطح ملی، استانی و شهرستانی ظرفیت‌های متعددی برای معرفی این الگو وجود دارد و باید از خاطرات افراد و اسناد مرتبط با حضور رهبر معظم انقلاب در زلزله فردوس برای تولید آثار ماندگار استفاده کرد.

وی پیشنهاد کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه می‌تواند تولید یک مستند جامع، مجموعه تلویزیونی یا فیلم سینمایی درباره روزهای نخست حضور رهبر معظم انقلاب در جریان خدمت‌رسانی به مردم فردوس باشد.

امام جمعه باغستان فردوس، خاطرنشان کرد: بازخوانی تجربه فردوس تنها روایت یک حادثه تاریخی نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای فهم حرکت جهادی، نحوه مواجهه با بحران، شناخت نیازهای مردم، نیروسازی و تبدیل یک خدمت مقطعی به یک جریان ماندگار باشد.