به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران کریمی با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره «نشان ملی فردوس» اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای شناسایی و تجلیل از گروه‌های جهادی فعال در زمینه‌های گوناگون خدمت‌رسانی مردمی است.

وی با بیان اینکه جشنواره نشان ملی فردوس نه تنها یک رویداد، بلکه یک حرکت فرهنگی و اجتماعی است، افزود: محور اصلی این برنامه، معرفی گروه‌های جهادی موفق در استان و الگوسازی برای توسعه فرهنگ ایثار و خدمت بی‌منت است.

سرهنگ کریمی خاطرنشان کرد: این جشنواره با الهام از زلزله تاریخی فردوس در سال ۱۳۴۷ و نخستین خدمات خالصانه رهبر معظم انقلاب و جمعی از طلاب جوان آن زمان طراحی شده تا نمادی از روح همدلی و مسئولیت‌پذیری در جامعه باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تأکید بر شفافیت روند داوری گفت: هیئت انتخاب جشنواره با رویکرد منصفانه تشکیل شده و بر اساس حوزه‌های تخصصی از جمله عمرانی، فرهنگی، مدیریت بحران، هنر و رسانه، خدمت‌رسانی مؤمنانه، جهاد تبیین و اجتماعی، گروه‌های فعال را شناسایی می‌کند.

وی افزود: امسال سه عرصه جدید شامل «زنان و خانواده»، «جهاد علمی» با محور دانش‌بنیان و هوش مصنوعی، و «اقتصاد مقاومتی» با تمرکز بر کارآفرینی و تولید ملی به جشنواره افزوده شده است.

معاون سپاه همدان ادامه داد: گروه‌های جهادی فعال در شهرستان‌ها، طلاب، روحانیون، خیرین و اصناف می‌توانند در این طرح نقش‌آفرینی کنند و تا ۱۵ آبان‌ماه آثار و عملکرد آنها برای ارزیابی به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: جشنواره ابتدا در سطح استانی برگزار خواهد شد و گروه‌های برگزیده با دریافت «جایزه فردوس» به مرحله ملی راه می‌یابند؛ در تهران نیز «نشان ملی فردوس» به ۱۵ گروه جهادی منتخب سراسر کشور اهدا خواهد شد.

سرهنگ کریمی در پایان افزود: هدف این جشنواره، گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی، معرفی الگوهای موفق جهاد مردمی و بهره‌گیری از تجربه گروه‌های جهادی برای تعمیق روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه است.