«دوباره فردوس»؛ روایت رسانه ملی از نخستین حرکت جهادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی هنری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از تولید مستند تلویزیونی «دوباره فردوس» با همکاری صدا و سیمای خراسان جنوبی و بسیج سازندگی استان خبر داد و اظهار کرد: این مستند به مناسبت ۱۳ شهریور، روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی، تولید شده و به بازخوانی یکی از ماندگارترین جلوه‌های همدلی، ایثار و خدمت‌رسانی مردمی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد.

وی با بیان اینکه این مستند به تهیه‌کنندگی صدا و سیمای خراسان جنوبی ساخته شده است، افزود: «دوباره فردوس» روایتگر حوادث پس از زلزله ویرانگر سال ۱۳۴۷ فردوس و شکل‌گیری نخستین نمونه سازمان‌یافته امداد مردمی و حرکت‌های جهادی در کشور است.

هنری با اشاره به ابعاد این حادثه تاریخی گفت: زلزله شهریورماه ۱۳۴۷ خسارت‌های گسترده‌ای به منطقه فردوس وارد کرد و در آن روزهای دشوار، امام شهید به همراه طلاب مشهد، نیروهای مردمی، جوانان انقلابی و شخصیت‌های مذهبی در کنار مردم آسیب‌دیده حضور یافتند و صحنه‌هایی ماندگار از خدمت و ایثار را رقم زدند.

وی افزود: بخشی از این مستند به حضور و نقش‌آفرینی رهبر شهید در امدادرسانی به زلزله‌زدگان فردوس اختصاص دارد؛ حضوری که به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های خدمت بی‌منت و نخستین حرکت جهادی در تاریخ انقلاب اسلامی شناخته می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به همکاری این نهاد در تولید مستند تصریح کرد: بسیج سازندگی با ارائه اسناد، تصاویر، روایت‌های تاریخی، معرفی راویان، تأمین بخشی از محتوای پژوهشی و انجام هماهنگی‌های میدانی، صدا و سیمای استان را در تولید این اثر همراهی کرده است.

هنری خاطرنشان کرد: این مستند ۳۰ دقیقه‌ای با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، روایت شاهدان عینی و پژوهش‌های انجام‌شده، بخشی از وقایع زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس و اقدامات امدادرسانی آن دوران را بازخوانی می‌کند.

وی ادامه داد: برای نخستین بار مجموعه‌ای از تصاویر و اسناد تاریخی مربوط به زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس که تاکنون در آثار رسانه‌ای منتشر نشده بود، در این مستند مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین بخشی از صحنه‌های مرتبط با فضای حادثه، حضور نیروهای امدادی و فعالیت‌های مردمی با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی و بر اساس اسناد و روایت‌های تاریخی بازآفرینی شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی استفاده همزمان از تصاویر آرشیوی، اسناد تاریخی و فناوری‌های نوین تولید محتوا را از ویژگی‌های شاخص این مستند برشمرد و گفت: «دوباره فردوس» روایتی متفاوت از یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر خراسان جنوبی ارائه می‌دهد.

وی با تقدیر از صدا و سیمای خراسان جنوبی در پرداختن به سوژه‌های هویتی و تاریخ‌ساز اظهار کرد: تولید چنین آثاری، افزون بر ثبت و ماندگارسازی رویدادهای تاریخی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمت‌رسانی به نسل‌های آینده دارد.

هنری همچنین نقش رسانه ملی و صدا و سیمای خراسان جنوبی را در تبیین اهمیت ۱۳ شهریور و اجلاسیه‌های ملی برگزارشده طی چهار سال گذشته بی‌بدیل دانست و گفت: این اقدامات در نهایت به ثبت ۱۳ شهریور به عنوان روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی در تقویم رسمی کشور انجامید.

وی افزود: مستند «دوباره فردوس» همزمان با ایام بدرقه و تشییع امام شهید، با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای استان و جمعی از مسئولان رونمایی شده و در همین ایام از رسانه ملی پخش خواهد شد.