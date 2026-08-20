برقراری پرواز بندرعباس به رشت و گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی از برقراری پروازهای مستقیم بندرعباس به رشت و گرگان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این دو مسیر، ارتباط هوایی جنوب و شمال کشور از طریق فرودگاه بین‌المللی بندرعباس مجدداً برقرار می‌شود.

توسلی اظهار کرد: پرواز بندرعباس ـ گرگان از روز چهارشنبه و پرواز بندرعباس ـ رشت از روز پنجشنبه هفته آینده، در برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به مقاصد تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز پرواز دارد و با اضافه شدن رشت و گرگان، شبکه پروازی این فرودگاه توسعه خواهد یافت.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان تأکید کرد: برقراری این مسیرها ضمن افزایش دسترسی هوایی مسافران، نقش مهمی در توسعه ارتباطات گردشگری، اقتصادی و تجاری میان استان هرمزگان و استان‌های شمالی کشور خواهد داشت.