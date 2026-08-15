به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی روز شنبه در این زمینه اظهار کرد: پس از انجام محدود پروازها در روزهای گذشته، از امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵، فرآیند پروازهای برنامهای این فرودگاه در مسیرهای تهران - بندرعباس، مشهد - بندرعباس و بندرعباس - اصفهان و بالعکس بهصورت رسمی از سر گرفته شده است.
وی بیان کرد: طبق برنامهریزی صورتگرفته، در هفته جاری بیش از ۱۰ سورتی پرواز در مسیر تهران - بندرعباس و بالعکس برقرار شده است.
مدیرکل فرودگاههای هرمزگان در مورد ظرفیتهای آتی این فرودگاه تصریح کرد: شرکتهای هواپیمایی در صورت افزایش تقاضا، آمادگی لازم برای برقراری پروازهای فوقالعاده در مسیرهای یادشده را دارند.
توسلی با اشاره به جایگاه راهبردی این فرودگاه در شبکه حملونقل هوایی کشور تصریح کرد: پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، فرودگاه بینالمللی بندرعباس روزانه میزبان ۳۵ تا ۴۰ پرواز داخلی و بینالمللی بود که تلاش برای بازگشت به ظرفیتهای پیشین در دستور کار قرار دارد.
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