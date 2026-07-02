به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی از آمادگی کامل فرودگاه بینالمللی بندرعباس برای ازسرگیری عملیات پروازی از بامداد امروز (پنجشنبه، ۱۱ تیرماه) خبر داد و با اشاره به رفع موانع عملیاتی و اخذ تمامی مجوزهای قانونی از سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار کرد: این فرودگاه از امروز آماده میزبانی از کلیه پروازهای جدید در مسیرهای داخلی و خارجی است.
توسلی با تأکید بر جایگاه راهبردی فرودگاه بندرعباس در توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه، افزود: ادارهکل فرودگاههای استان هرمزگان آمادگی دارد در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به بررسی و اجرای برنامههای ابلاغی و پیشنهادی اقدام کند.
مدیرکل فرودگاههای هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دوجانبه، شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس گسترش یافته و سطح رفاه و آسایش مسافران هوایی افزایش پیدا کند.
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