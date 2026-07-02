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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

فرودگاه بین‌المللی بندرعباس از امروز آماده پذیرش پروازهای جدید است

فرودگاه بین‌المللی بندرعباس از امروز آماده پذیرش پروازهای جدید است

بندرعباس - مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان، از آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی بندرعباس برای ازسرگیری عملیات پروازی از بامداد امروز (پنجشنبه، ۱۱ تیرماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی از آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی بندرعباس برای ازسرگیری عملیات پروازی از بامداد امروز (پنجشنبه، ۱۱ تیرماه) خبر داد و با اشاره به رفع موانع عملیاتی و اخذ تمامی مجوزهای قانونی از سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار کرد: این فرودگاه از امروز آماده میزبانی از کلیه پروازهای جدید در مسیرهای داخلی و خارجی است.

توسلی با تأکید بر جایگاه راهبردی فرودگاه بندرعباس در توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه، افزود: اداره‌کل فرودگاه‌های استان هرمزگان آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به بررسی و اجرای برنامه‌های ابلاغی و پیشنهادی اقدام کند.

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دوجانبه، شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس گسترش یافته و سطح رفاه و آسایش مسافران هوایی افزایش پیدا کند.

کد مطلب 6877453

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