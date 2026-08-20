به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و کارگزاران نظام اسلامی، از حضور وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در هرمزگان قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در استان می‌تواند منشأ برکات و اقدامات مؤثر برای هرمزگان باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی، به ظرفیت‌های مهم هرمزگان در حوزه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم استان در تولید لیمو طی سال‌های گذشته به دلیل شیوع آفت «جاروک جادوگر» به‌شدت آسیب دیده است.

ضرورت احیای باغ‌های لیموی هرمزگان

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه این آفت نزدیک به سه دهه باغ‌های استان را درگیر کرده است، اظهار کرد: از وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارم دستور دهند مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه با همکاری دانشگاه‌ها، مطالعه‌ای جدی برای مقابله با این آفت و آفت‌زدایی باغ‌های لیمو انجام دهند.

عبادی‌زاده ادامه داد: اگر امکان حل این مسئله در داخل کشور وجود ندارد، باید از ظرفیت مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف نیز استفاده شود تا این ظرفیت مهم اقتصادی هرمزگان نجات پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته درختان لیمو می‌توانستند بیش از ۲۰ سال بهره‌وری داشته باشند، اما امروز به دلیل این آفت، عمر اقتصادی آنها به سه تا چهار سال و حداکثر پنج سال کاهش یافته است.

اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم هرمزگان

امام جمعه بندرعباس، تنوع اقلیمی و جغرافیایی هرمزگان را یک ظرفیت کم‌نظیر دانست و گفت: استان هرمزگان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، شیلات و به‌ویژه دریا ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که باید از آنها به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت در استان افزود: هنوز نتوانسته‌ایم در زمینه اصلاح الگوی کشت گام‌های مؤثری برداریم و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی، متناسب با اقلیم متنوع هرمزگان، برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان برنامه‌ریزی کنند.

عبادی‌زاده با اشاره به وجود زمین‌های شور و لب‌شور در مناطق ساحلی هرمزگان اظهار کرد: این اراضی ظرفیت بالایی برای کشت و پرورش گیاهانی دارند که با آب شور یا لب‌شور سازگاری دارند، اما تاکنون استفاده مناسبی از این ظرفیت نشده است.

وی با اشاره به گستردگی نوار ساحلی استان و جزایر هرمزگان افزود: ظرفیت سواحل و دریا در حوزه کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و از آب‌های شور و لب‌شور و زمین‌های شورزار برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین با یادکردی از مرحوم آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی گفت: ایشان در خطبه‌های نماز جمعه می‌فرمودند هرمزگان دو دریا دارد؛ یک دریای زمین و یک دریای هوا، و منظور ایشان از دریای هوا، رطوبت و شرجی موجود در فضای استان بود؛ ظرفیت‌هایی که با وجود پیشرفت دانش بشر، هنوز به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

حمایت از صیادان برای توسعه صید فراسرزمینی

عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از صیادان هرمزگانی برای توسعه صید در آب‌های فراسرزمینی تأکید کرد و گفت: باید از شناورهایی که ظرفیت صید فراسرزمینی دارند، از طریق تسهیلات و حمایت‌های لازم پشتیبانی شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از صید هرمزگان به دلیل محدودیت ظرفیت شناورها در آب‌های سرزمینی انجام می‌شود، در حالی که کشورهای همسایه از ظرفیت آب‌های فراسرزمینی خود حداکثر استفاده را می‌کنند و هرمزگان نیز باید بتواند از این ظرفیت بهره بیشتری ببرد.

تسریع در جبران خسارت‌های بخش کشاورزی و شیلات

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی فعالان اقتصادی استان در جریان جنگ اخیر گفت: در بخش‌هایی مانند شیلات، مرغداری‌ها و دیگر حوزه‌های مرتبط، افرادی دچار خسارت شده‌اند که عمدتاً از نظر مالی و توان اقتصادی در شرایط مناسبی قرار ندارند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای برآورد میزان خسارت‌ها و وعده دولت برای حمایت از آسیب‌دیدگان، تأکید کرد: تسریع در روند جبران خسارت‌ها بسیار مهم است تا افرادی که از نظر مالی توان محدودی دارند، بتوانند هرچه سریع‌تر به ظرفیت و شرایط فعالیت پیش از حادثه بازگردند.

ضرورت حمایت از پرورش ماهی در قفس

عبادی‌زاده در ادامه، پرورش ماهی در قفس را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم هرمزگان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه پرورش ماهی در قفس، لازم است حمایت بیشتری از صاحبان سرمایه و فعالان این حوزه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد مشوق‌های لازم می‌توان از این ظرفیت طبیعی و خدادادی هرمزگان در حوزه دریا استفاده کرد و زمینه توسعه فعالیت‌های شیلاتی و اقتصادی استان را فراهم ساخت.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان از حضور وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در استان قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان در هرمزگان، به‌ویژه در این شرایط، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات و اقدامات مؤثر برای حل مسائل استان باشد.