حفاران غیرمجاز در رومشکان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری در سخنانی، اظهار داشت: در پی اجرای طرحهای پیشگیری از جرایم مرتبط با میراثفرهنگی و باستانی، مأموران انتظامی این شهرستان باتکیهبر اشراف اطلاعاتی کامل، موفق به شناسایی یک باند فعال در زمینه حفاری غیرمجاز شدند.
وی افزود: پس از هماهنگیهای قضائی و در یک عملیات هفت نفر از عوامل این باند دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اقلام کشف شده از متهمان، تصریح کرد: در این عملیات، علاوه بر دستگیری هفت نفر، دو دستگاه خودرو مورداستفاده، به همراه تعدادی اقلام و تجهیزات حفاری و همچنین سه دستگاه فلزیاب غیرمجاز کشف شد.
سرهنگ تیموری، بیان داشت: برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه، ارزش مجموع تجهیزات و اقلام کشفشده از این متهمان، بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی ضمن تأکید بر عزم راسخ پلیس در مقابله با سودجویان آثار تاریخی و فرهنگی کشور، به افرادی که قصد فعالیت در این زمینه را دارند، هشدار داد: پلیس با هرگونه تخلف و تعرض به میراثفرهنگی کشور با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای قانونشکن به داشتههای تاریخی و هویت ملی ما آسیب بزنند. شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
