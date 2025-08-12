تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی استان بوشهر که در روستای سرمستان شهرستان دیر برگزار شد و به صورت ارتباط زنده و ویدئوکنفرانس با رئیس‌جمهور برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر از هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا سقف ۲ هزار مگاوات تا پایان دولت خبر داد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان از ابتدای دولت تاکنون به ۶۵ مگاوات رسیده است و تلاش داریم این رقم به ۲۰۰۰ مگاوات برسد.

زارع با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزود: شرکت مهر سرمستان با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیارد تومان و تأمین زمین شخصی، نمونه بارز مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی پاک است که امروز با افتتاح نیروگاه خورشیدی آن، شاهد پیشرفت قابل توجهی در این حوزه هستیم.

وی به شرایط اقلیمی خاص استان اشاره کرد و گفت: دمای بالای ۵۰ درجه در بوشهر زندگی بدون برق و سیستم سرمایشی را دشوار ساخته است و این موضوع ضرورت جدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دوچندان کرده است.

استاندار بوشهر ادامه داد: استان ما با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از مناطق مستعد کشور برای تولید برق خورشیدی است و تلاش دولت و دستگاه‌های ذیربط بر این است که با جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل صدور مجوزها، مسیر رشد این صنعت را هموار سازند.

زارع خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا کنون زمین‌های لازم برای اجرای پروژه‌هایی به ظرفیت ۷۰۰ مگاوات شناسایی و تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده دست‌کم ۴۰ درصد از هدف ۲ هزار مگاواتی تحقق یابد.

وی ضمن تقدیر از حمایت‌های رئیس‌جمهور و تاکید ایشان بر توسعه انرژی‌های پاک، تصریح کرد: با تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی، استان بوشهر می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم انرژی خورشیدی در کشور تبدیل شود.