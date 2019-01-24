هرمزگان استان پیشرو در زمینه تجهیزاراضی به سامانه نوین آبیاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمراد اکبری با همراهی علی باقرزاده همایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از «پروژه سد زاکین» و «طرح احیاء و توسعه سامانه نوین آبیاری مزرعه فورخورج» در بندرعباس بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه استان هرمزگان از استان های پیشرو در بحث سامانه های نوین آبیاری است و با اجرای سامانه نوین آبیاری در ۶۷درصد از اراضی کشت آبی، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: خوشبختانه در ۹۵درصد از اراضی زیر پوشش این سامانه از روش میکرو استفاده شده است که افزایش کارایی مصرف آب و بهره وری را به همراه خواهد داشت.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره طرح احیاء و توسعه سامانه نوین آبیاری مزرعه فورخورج و ضمن تمجید از همراهی استاندار هرمزگان و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: رویکرد جدیدی که توسط سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عملیاتی شده است و می تواند به عنوان یک الگو در سایر استان ها استفاده شود تجمیع اراضی بخصوص در باغات و تجهیز آن به سامانه نوین آبیاری است که در افزایش بهره وری منابع آبی اثرگذاری فوق العاده ای دارد.

اکبری همچنین در خصوص بازدید از سد زاکین گفت: این سد ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در دیدار با استاندار هرمزگان مقرر شد منابع مالی استانی برای اجرای این پروژه تامین شود و در صورت تأمین اعتبار، حداکثر نیمه دوم سال ۹۸ این سد به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۸۰میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تأمین اعتبار شده و ۵۰ درصد آن تا کنون تخصیص داده شده است، افزود: در صورت بهره برداری از این سد، بیش از ۴۰۰ هکتار از باغات نارنگی منطقه سیاهو در آبخور این سد قرار می گیرد و میتواند تحولی در بحث تولید و اقتصاد این منطقه ایجاد کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عملیات آبخیزداری در قالب اجرای همزمان عملیات ساcه ای، خاکی و احیا و مرمت قنوات در پایین دست این سازه ها را از کارهای شاخص استان هرمزگان عنوان و تصریح کرد: با اجرای این کار ترکیبی توسط سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و سازمان جنگلها و مراتع کشور، میزان دبی قنواتی که در آبخور این سازه ها قرار دارند افزایش خواهد یافت و پایداری منابع آبی در استان را تضمین خاهد شد؛ همچنین با تدوام این عملیات بطور قطع وزارت جهاد کشاورزی بعنوان حامی این طرح در کنار مسئولان استانی خواهد بود.

اکبری، همچنین در بخش پایانی سخنان خود در حاشیه بازدید از «پروژه سد زاکین» و «طرح احیاء و توسعه سامانه نوین آبیاری مزرعه فورخورج» در بندرعباس، گفت: از سال ۹۲ تا کنون، بیش از ۸۰۰هزار هکتار از اراضی آبی کشور مجهز به سامانه نوین آبیاری شده است این در حالیست که تا قبل از سال ۹۲، حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار هکتار از اراضی به این سامانه مجهز شده بود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سامانه نوین آبیاری در ۱۳۰هزار هکتار از اراضی کشور هم اکنون در حال اجرا است، گفت: با اجرای پروژه های زیر شبکه مدرن در شبکه های غرب و شمال غرب کشور، حدود ۳۰۰هزار هکتار از اراضی سنتی کشور در سال ۹۷ به سامانه نوین آبیاری مجهز خواهند شد.