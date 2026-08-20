به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمنگلی امروز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: قهرمانان ورزشی با موفقیتهای خود برای کشور افتخارآفرینی میکنند و حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن مسیر رشد استعدادهای ورزشی باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: مدیران ورزش استانها باید از ظرفیت ورزشکاران، هیاتهای ورزشی و افراد دغدغهمند استفاده کنند و با همراهی جامعه ورزش، برنامهریزی مناسبی برای توسعه ورزش قهرمانی داشته باشند.
حمایت از هیاتهای ورزشی؛ یکی از الزامات توسعه ورزش استانها
مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت حمایت از هیاتهای ورزشی سالم ادامه داد: احترام به جامعه ورزش و استفاده از ظرفیت هیاتهای ورزشی میتواند زمینهساز نتایج مثبت و حرکت شتابانتر ورزش استانها باشد.
چمنگلی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای ورزشی چهارمحال و بختیاری باید شناسایی و با حمایت هدفمند فعال شوند تا تعداد بیشتری از ورزشکاران این استان بتوانند در رقابتهای ملی حضور پیدا کنند.
وی همچنین بر پیگیری عدالت ورزشی در استانها تأکید کرد و گفت: توزیع مناسب ظرفیتها و امکانات ورزشی و توجه به استعدادهای موجود در استانها از موضوعاتی است که باید در مسیر توسعه ورزش مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تدوین برنامه شاخصمحور برای ورزش چهارمحال و بختیاری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این آیین با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان گفت: هرچند چهارمحال و بختیاری از نظر جمعیت و وسعت در شمار استانهای کوچک قرار دارد، اما استعدادهای درخشانی در ورزش دارد که در سطوح مختلف توانمندی خود را به نمایش گذاشتهاند.
عبدالعلی ارژنگ افزود: رفع موانع و مشکلات تخصصی ورزش میتواند به درخشش بیشتر ورزشکاران استان منجر شود و برای تحقق این هدف باید برنامهای مدون همراه با چشمانداز مشخص برای ورزش چهارمحال و بختیاری تدوین شود.
وی توسعه ورزش همگانی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: همه افراد امکان فعالیت در ورزش قهرمانی را ندارند، بنابراین باید با ایجاد زیرساختهای مناسب، زمینه حضور اقشار مختلف مردم در ورزش همگانی فراهم شود تا افزایش نشاط، شادابی و سلامت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
ارژنگ ادامه داد: با وجود ظرفیتهای مناسب و اقدامات انجامشده، انتظار میرود دستگاههای مسئول با هماهنگی و برنامهریزی بینبخشی، نیازهای هیاتهای ورزشی را برطرف و زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان را فراهم کنند.
طرحهای نیمهتمام ورزشی باید تعیین تکلیف شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود طرحهای نیمهتمام ورزشی در استان گفت: برخی پروژههای زیرساختی سالها بلاتکلیف باقی ماندهاند و ضروری است طرحهای شاخص هرچه سریعتر به سرانجام برسند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری ظرفیت میزبانی مسابقات و رویدادهای مختلف ملی را دارد و تکمیل زیرساختهای ورزشی میتواند زمینه استفاده از این ظرفیت را فراهم کند.
ارژنگ تأکید کرد: وضعیت ورزش استان باید بر مبنای شاخصهای تخصصی ارزیابی شود و برای ایجاد تحول، برنامهای شاخصمحور با اهداف مشخص تدوین و اجرا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه جدی به حوزه جوانان تأکید کرد و گفت: مسائل جوانان بهویژه در زمینه ازدواج، اشتغال و آسیبهای اجتماعی با برگزاری جلسات صرف حل نمیشود و نیازمند اقدام عملی و همکاری دستگاههای مختلف است.
استعدادیابی ورزشی باید با روشهای علمی دنبال شود
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری نیز در این آیین گفت: تلاش میشود با استفاده از ظرفیت ورزشکاران، هیاتهای ورزشی و تشکلهای مردمنهاد، روند توسعه ورزش استان تقویت شود.
محمدرضا ولیپور با تأکید بر اهمیت وفاق و همدلی در جامعه ورزش اظهار کرد: ورزش باید علاوه بر عرصه قهرمانی، بستری برای تقویت روحیه پهلوانی، نشاط اجتماعی و همدلی باشد و تحقق این هدف مستلزم استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در استان است.
وی با اشاره به طرح آمایش سرزمینی وزارت ورزش و جوانان افزود: این طرح از ظرفیت مهمی برای توسعه ورزش قهرمانی و شناسایی استعدادها برخوردار است و باید در برنامهریزیهای ورزشی استان مورد استفاده قرار گیرد.
ولیپور ادامه داد: استعدادیابی و نخبهپروری ورزشی در مقطعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است این روند با استفاده از روشهای علمی تقویت و پایگاه قهرمانی استان نیز فعال شود.
۳۸ پروژه ورزشی نیمهتمام در استان
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری درباره آخرین وضعیت پروژههای ورزشی استان گفت: در حال حاضر ۳۸ طرح نیمهتمام ورزشی در استان وجود دارد که برای تعیین تکلیف آنها جلسات تخصصی با دفتر فنی برگزار شده است.
وی افزود: اولویت بر تکمیل پروژههایی است که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
ولیپور خوابگاه ورزشکاران را از جمله پروژههای مهم استان دانست و گفت: این طرح حاصل تلاش مدیران پیشین است و برای تکمیل و بهرهبرداری از آن تلاش خواهد شد.
دستگاههای اجرایی باید در حل مسائل جوانان مشارکت کنند
وی با اشاره به حوزه جوانان اظهار کرد: فعالیت در این بخش نباید به برگزاری نشستهای ستاد ساماندهی جوانان محدود شود، بلکه دستگاههای اجرایی باید در کمیتههای تخصصی مرتبط با اشتغال، مسکن، آسیبهای اجتماعی و سایر مسائل جوانان حضور مؤثر داشته باشند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بدون تعامل بین دستگاهی و مشارکت مجموعههای مسئول، نمیتوان اقدامات مؤثری برای حل مسائل جوانان انجام داد و این حوزه نیز باید همزمان با توسعه ورزش قهرمانی و همگانی مورد توجه قرار گیرد.
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