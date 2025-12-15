وقوع قتل در کوی فرهنگیان یاسوج؛ قاتل ۳۴ ساله در صحنه جرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک جنایت در منطقه تلخسرو کوی فرهنگیان، تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی و اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از حضور در محل حادثه با جسد یک خانم ۵۱ ساله مواجه شدند که متأسفانه با آثار ضربات متعدد به ناحیه سر و صورت به قتل رسیده بود.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بازرسی از صحنه جرم، دو وسیله شامل یک گوش‌کوب و یک آچار فرانسه که هر دو دارای لکه‌های خون بودند، به عنوان ابزار احتمالی قتل کشف شد.

دستگیری در صحنه و اعتراف اولیه

وی با اشاره به اینکه در اقدامی قاطع، فردی ۳۴ ساله که در محل جنایت حاضر بود، به عنوان مظنون اصلی مورد بازجویی قرار گرفت، تصریح کرد: این متهم در اظهارات اولیه خود به قتل مادرش اعتراف و اختلافات خانوادگی را انگیزه این اقدام عنوان کرد.

سردار صالحی بیان کرد: با حضور به موقع دادستان و کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه جرم، همه اقدامات قانونی، جمع‌آوری ادله و بررسی‌های کارشناسی با دقت و سرعت انجام شد.

وی با بیان اینکه متهم در حال حاضر در بازداشت پلیس آگاهی استان است، ادامه داد: تحقیقات تخصصی برای روشن شدن دقیق‌تر زوایای این پرونده و جزئیات کامل وقوع قتل ادامه دارد.