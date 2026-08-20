به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خجسته باقرزاده در مراسم «امین ایران ۴» در مشهد با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: به نظر من ایشان یکی از پایهگذاران سبک جدید شعر در ایران و یکی از مشوقان اصلی شکلگیری ادبیات مقاومت بودند.
وی افزود: مسجد کرامت و مسجد امام حسن (ع) از جمله مکانهایی بودند که ایشان در آنها فعالیت داشتند و این فعالیتها بعدها توسعه پیدا کرد. ارتباط ایشان با شاعران و اهالی فرهنگ نیز قابل توجه بود و جلساتی که بهویژه در ماه رمضان برگزار میشد، فرصت مهمی برای گفتوگو و نقد آثار ادبی بود.
برادر همسر رهبر شهید انقلاب ادامه داد: در برخی از این جلسات، نقدهایی که بر شعرها مطرح میشد بسیار دقیق بود و ایشان گاهی نکات مشخصی را به شاعران گوشزد میکردند. به باور من، این نگاه و توجه به فرهنگ و ادبیات بعدها در شکلگیری ادبیات مقاومت در کشور تأثیر زیادی گذاشت.
وی با اشاره به دیدگاه یکی از چهرههای برجسته خارجی درباره انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب گفت: یکی از شخصیتهای برجسته خارجی که در دورههای مختلف با تحولات ایران آشنا بود، معتقد بود امام خمینی (ره) کار بسیار بزرگی انجام داده و انقلاب ایران با نام ایشان شناخته میشود، اما در ادامه تاریخ جمهوری اسلامی، این «ملتسازی» است که اهمیت ویژهای پیدا میکند.
خجسته باقرزاده تصریح کرد: امروز نتایج این ملتسازی را میتوان در حوادث یک سال اخیر مشاهده کرد. اتفاقات اخیر نشان داد که این ملتسازی، اصولی و درست بوده و مردم توانستهاند بر اساس اهداف و ظرفیتهای خود متمرکز شوند و از خود دفاع کنند.
وی همچنین با اشاره به ارتباط رهبر شهید انقلاب با جریان مقاومت و گروههای مقاومت منطقه گفت: ایشان در سالهای مختلف با جریان مقاومت ارتباط و انس ویژهای داشتند و در ترویج ادبیات مقاومت و حمایت فکری و فرهنگی از این جریان نقش مؤثری ایفا کردند.
خجسته باقرزاده در پایان تأکید کرد: به اعتقاد من، مجموعه این فعالیتها نشان میدهد که نقش ایشان تنها محدود به عرصه سیاسی نبودند، بلکه در حوزه فرهنگ، شعر، ادبیات مقاومت و تقویت هویت و انسجام ملی نیز اثرگذاری قابل توجهی داشتند.
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