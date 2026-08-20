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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

نوای «المستغاث بک یا صاحب الزمان» زائران رضوی در چهلم تدفین رهبر شهید

نوای «المستغاث بک یا صاحب الزمان» زائران رضوی در چهلم تدفین رهبر شهید

مشهد- نوای «المستغاث بک یا صاحب الزمان» زائران رضوی در چهلم تدفین رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) طنین انداز شد.

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کد مطلب 6922572

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