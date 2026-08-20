https://mehrnews.com/x3cRcZ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰ کد مطلب 6922572 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰ نوای «المستغاث بک یا صاحب الزمان» زائران رضوی در چهلم تدفین رهبر شهید مشهد- نوای «المستغاث بک یا صاحب الزمان» زائران رضوی در چهلم تدفین رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) طنین انداز شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6922572 کپی شد مطالب مرتبط بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در مشهد رهبر شهید یکی از مشوقان اصلی شکلگیری ادبیات مقاومت بودند حضور داریوش ارجمند در رواق دارالذکر موج ارادت زائران در آیین اربعین تدفین رهبر شهید مدیحهخوانی و سینه زنی در چهلمین روز تدفین رهبر شهید در حرم رضوی نوحهخوانی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم رضوی رونمایی از پرچم «ترامپ تو را میکشیم» در حرم رضوی حال و هوای رواق دارالذکر در چهلم تدفین رهبر شهید برچسبها رهبر شهید مشهد حرم امام رضا (ع)
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