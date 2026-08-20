امیری: نتیجه دربی هرمزگان قابل قبول نبود

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری شامگاه پنجشنبه پس از دیدار فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس در دربی هرمزگان با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: بازی خوبی بود و دیداری جاندار و فیزیکی را شاهد بودیم.
وی افزود: پیشبینی چنین بازی را داشتیم و میدانستیم پالایش نفت بندرعباس به دلیل اینکه زودتر از همه تیمها تمرینات خود را آغاز کرده، از آمادگی مطلوبی برخوردار است.
سرمربی فولاد هرمزگان ادامه داد: راههایی را که احتمال داشت از آن ضربه بخوریم به بازیکنان گفته بودیم و تأکید کرده بودیم که تمرکز خود را از دست ندهند.
امیری با اشاره به جوان بودن تیم فولاد هرمزگان گفت: تعداد بازیکنان جوان ما زیاد است و باید صبور باشیم. در نشست خبری پیش از بازی نیز از همکاران رسانهای خواستم صبور باشند و تحمل کنند.
وی با عذرخواهی از هواداران فولاد هرمزگان بابت نتیجه این دیدار، بیان کرد: این نتیجه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما باید بازی را به بهترین شکل ممکن ادامه میدادیم، اما این مسیر ادامه دارد و ۲۵ هفته دیگر از مسابقات باقی مانده است.
سرمربی فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: ایستگاه اول را پشت سر گذاشتیم و اگر صبور باشیم، انشاءالله فولاد هرمزگان به یکی از تیمهای خوب لیگ تبدیل میشود و در جایگاه بسیار خوبی قرار خواهد گرفت.
وی درباره شرایط زمین سالن نیز اظهار کرد: قطعاً یکسری موضوعات درباره لیز بودن زمین وجود دارد که انشاءالله برطرف شود. در غیر این صورت، سالن بسیار باکیفیتی است و امیدواریم در بازی بعد بتوانیم بهترین استفاده را از زمین و میزبانی داشته باشیم.
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