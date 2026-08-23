بیش از ۲۳ هزار متر از اراضی ملی در تالش رفع تصرف شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان تالش ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام و در بازدید مشخص شد، افرادی ۲۳ هزار و ۴۷۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده ‌است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۷۹۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال برآورد کردند افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف شد و ۴ نفر از متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.