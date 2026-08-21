صنعت دفاعی ایران نماد خودباوری ملی و پشتوانه اقتدار بازدارنده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در پیامی به سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فرارسیدن ۳۱ مردادماه روز صنعت دفاعی کشور را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، سردار سرتیپ پاسدار دکتر سید مجید ابنالرضا
سرپرست محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سلام علیکم؛
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بهویژه شهدای سرافراز صنعت دفاعی کشور، فرارسیدن سی و یکم مردادماه، «روز صنعت دفاعی» را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، ثمره مجاهدت، خودباوری، دانش، ایمان و روحیه جهادی مردانی است که با اتکال به قدرت لایزال الهی و با هدایتهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، قلههای بلند خودکفایی و اقتدار را یکی پس از دیگری فتح کردهاند.
امروز دستاوردهای درخشان صنعت دفاعی کشور، مرهون نگاه راهبردی و آیندهنگر قائد شهید امت و فرمانده شهید کل قوا است که با باور عمیق به ظرفیتهای جوانان مؤمن و متخصص ایرانی، مسیر بالندگی، پیشرفت و اقتدار دفاعی کشور را هموار ساخت و بنیانهای قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را استحکام بخشید.
بیشک نقش تعیینکننده صنعت دفاعی در عرصههای مختلف، بهویژه در دفاع جانانه ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی و تجاوزات دشمنان در «جنگ رمضان»، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود؛ جایی که ایمان، اراده، دانش و فناوری بومی در کنار هم، قدرتی آفرید که محاسبات دشمنان را باطل ساخت و نشان داد ملت ایران در برابر هر تهدیدی، استوار، مقاوم و پیروز خواهد ایستاد.
در این روز بزرگ، یاد و خاطره وزیران شهید دفاع، بهویژه امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده، وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین همه شهدای گرانقدر صنعت دفاعی کشور را گرامی میداریم؛ شهیدانی که با نثار خون پاک خویش، امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی را تضمین کردند.
امروز دشمنان این مرز و بوم باید بدانند که ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن، با تکیه بر سرمایه عظیم ایمان، دانش و اراده ملی، هرگز در برابر تهدیدها و فشارها تسلیم نخواهند شد و مسیر پیشرفت، بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.
اینجانب ضمن تبریک این مناسبت ارزشمند، از تلاشهای مجاهدانه جنابعالی و تمامی مدیران، متخصصان، دانشمندان و کارکنان خدوم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مسیر اعتلای قدرت دفاعی کشور قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحت عنایات حضرت ولیعصر(عج) و در پرتو رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت مینمایم.
محمدحسن نامی
مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور
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