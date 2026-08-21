نوری: دولت برای معیشت مردم در شرایط جنگی درست تصمیم بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی(ره) اظهار کرد: مسجد کارکردهای دینی، تربیتی، نظامی و اجتماعی دارد و باید از ظرفیت این مکان مقدس برای مسائل مختلف جامعه استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به روز جهانی مسجد گفت: از هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ مسجد غزه، تنها کمتر از ۴۰ مسجد از گزند حملات صهیونیست‌ها مصون مانده است.

وی افزود: چون بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا مقابل پنج تا شش میلیون صهیونیست قیام نکرده‌اند، چنین جسارت‌ها و جنایاتی رخ داده است.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر اهمیت جایگاه مسجد در ساختار شهری گفت: باید هندسه شهرها براساس مساجد شکل بگیرد؛ پیامبر اکرم(ص) نیز در ابتدا مسجد بنا کرد.

وی ادامه داد: طرح منزل، مسجد و مدرسه که در یک محدوده قرار داشته باشند و یک عنصر تربیتی زنجیره‌وار ایجاد کنند، باید جدی گرفته شود.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: مسجدی‌ها در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید منفعل باشند.

وی گفت: مؤمنان و مسجدی‌ها نیز وظیفه دارند با رویکردی احترام‌آمیز و مؤدبانه، وظیفه امر به معروف را انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین بر اتخاذ تدابیر و تصمیم‌گیری‌های درست معیشتی از سوی دولت در شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: مردم نیز باید در این شرایط صرفه‌جویی را مورد توجه قرار دهند.