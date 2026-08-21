به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، وحدت و اختلاف را از مفاهیم پرتکرار در قرآن کریم دانست و گفت: حدود ۱۴۰ آیه از آیات قرآن کریم با استفاده از واژه «سِلم» و ریشه‌های آن، ناظر بر وحدت، انسجام و اتحاد جامعه اسلامی است.

وی در ابتدای خطبه‌های نماز جمعه، مؤمنان را به رعایت ادب در محضر خداوند سبحان، پایبندی به عمل صالح و دوری از گناه توصیه کرد و اظهار داشت: از خدای متعال عاجزانه درخواست می‌کنم این کوچک‌ترین و شما بزرگواران را در راه بندگی خود هدایت و ثابت‌قدم بدارد.

هفته وحدت؛ فرصتی برای توجه به پیام قرآن درباره انسجام

امام جمعه موقت تهران با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر عظیم‌القدر اسلام(ص) اظهار کرد: دوگانه وحدت و اختلاف از واژه‌های پرتکرار قرآن کریم است و حدود ۱۴۰ آیه از آیات قرآن کریم با واژه «سِلم» و ریشه‌های آن، ناظر به وحدت و انسجام و اتحاد جامعه اسلامی است.

وی افزود: تاریخ بشر گواه این حقیقت است که مدنیت و زندگی اجتماعی، مقتضای طبیعت انسان است و لازمه حیات اجتماعی، بروز اختلاف است. هر میزان که جوامع بشری توسعه کمی پیدا می‌کنند، زمینه بروز اختلافات نیز فراهم می‌شود.

عقل به تنهایی برای رفع اختلاف کافی نیست

امام جمعه موقت تهران به ناتوانی عقل به تنهایی در هموار کردن مسیر وحدت، انسجام و رفع اختلاف اشاره کرد و گفت: با رشد و توسعه جامعه بشری، عقل به تنهایی نمی‌تواند راه را برای وحدت و انسجام و رفع اختلاف هموار کند؛ انسان‌ها نیازمند انبیا و پیامبرانی هستند که دارای کتب آسمانی باشند.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: این مسیر از زمان حضرت نوح(ع) آغاز شده است. پیامبرانی مبعوث شدند که آراسته به بالاترین فضائل و در قله حیات عقلانی، اخلاقی و رفتاری بودند و در دست باکفایت آنان کتاب، دانش و علم قرار داشت.

وی با بیان اینکه خداوند کتاب را در اختیار این مردان برگزیده قرار داد تا در اختلافات میان مردم داوری کنند، افزود: «لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه»؛ انبیا آمدند تا به کمک انسان بشتابند و زمینه کنترل اختلاف و نزاع در جوامع بشری را فراهم کنند.

اختلاف پس از شناخت حق، مورد نکوهش قرآن است

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: متأسفانه انسان‌ها بعد از آنکه حق را شناخته‌اند و راه باطل را تشخیص داده‌اند، برخلاف رهنمود عقل و شرع در مسیر اختلاف گام برداشته‌اند و این عمل، مورد نکوهش قطعی قرآن کریم است.

وی افزود: گاهی انسان اختلاف دارد، چون حق را نمی‌شناسد. این اختلاف، اختلاف مذمومی نیست؛ انسان‌ها بحث و گفت‌وگو و استدلال می‌کنند تا حق شناخته شود، اما بعد از آنکه انسان حق را شناخت، باید دست از اختلاف بردارد.

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: بنابراین، فلسفه نخست بعثت انبیا، تربیت انسان و رشد عقلانی، علمی و وحیانی او برای رفع اختلاف است.

رفع اختلاف، مقدمه شکوفایی علمی و تحقق عدالت است

وی با بیان اینکه کاهش اختلاف و نزاع، فضای امن و سالمی برای رشد جوامع فراهم می‌کند، اظهار داشت: اگر اختلاف و نزاع کاهش یافت، در یک فضای امن و سالم راه برای شکوفایی علمی، توسعه جامعه بشری و آراستگی به عدالت ـ «لیقوم الناس بالقسط» ـ هموار می‌شود.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: اگر بگوییم انبیا مبعوث شده‌اند تا با تربیت انسان، زمینه گسترش اختلاف، نزاع، درگیری، تقابل و جنگ در جوامع بشری را از بین ببرند، سخن حقی است، اما این هدف نهایی نیست.

ابوترابی‌فرد افزود: رفع اختلاف، مقدمه‌ای برای رشد علم و معرفت، تعالی و کمال، قیام به عدالت و رسیدن به قله‌های رفیع معرفت حق و به نظر خداوند متعال است.

سه وظیفه انسان برای حرکت در مسیر سعادت

وی در ادامه با اشاره به دو حوزه‌ای که خداوند متعال برای رشد و تعالی انسان و جامعه بشری، انسان را به آنها فراخوانده است، گفت: فراخوان نخست، دعوت به سلوک عالمانه و عقلانی است و مخاطب آن، آحاد افراد بشر هستند.

امام جمعه موقت تهران با استناد به آیه «وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم» اظهار کرد: بر اساس حکم قطعی عقل و شرع، هر یک از ما باید تلاش کنیم قدم‌های خود را بر اساس علم و معرفت برداریم.

وی ادامه داد: همه افراد جامعه و هر یک از اعضای خانواده، اعم از همسر، زن، شوهر و فرزند، باید تلاش کنند تا قدم‌های آنان بر اساس عقل، علم و معرفت باشد.

ابوترابی‌فرد، دومین دعوت را «اسلام خویش و پیوند علم با عمل» عنوان کرد و گفت: انسان عالم باید عالمانه قدم بردارد و انسان مؤمن باید آراسته به عمل صالح باشد. اینکه انسان علم داشته باشد اما در مسیر علم و ایمان قدم برندارد، کافی نیست.

علم، عمل و صبر؛ سه شرط حرکت در مسیر سعادت

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه وظیفه دوم انسان، سلوک عالمانه، عقلانی و وحیانی است، اظهار داشت: این مسیر یعنی پیوند ایمان و عمل. مخاطب این دعوت نیز آحاد افراد بشر هستند و هر یک از ما باید نخست در مسیر تحصیل علم قدم برداریم و سپس تلاش کنیم عالمانه قدم برداریم و عالمانه سخن بگوییم تا راه برای سعادت ما هموار شود.

وی سومین مؤلفه را «صبر» دانست و گفت: باید در این راه صابر بود. نمی‌شود انسان یک روز بر اساس معرفت و علم سخن بگوید و روز دیگر برخلاف آن عمل کند؛ یک روز در مسیر عبادت باشد و روز دیگر در مقام معصیت قرار گیرد. چنین رفتاری مسیر سعادت را هموار نمی‌کند.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد: انسان باید ثبات قدم داشته باشد و انسان صابر و اهل استقامت به نتیجه می‌رسد.

وی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفت: علم، پیوند علم و عمل و سوم، صبر، سه مؤلفه‌ای هستند که این حوزه ناظر به حیات فردی همه ما و آحاد جامعه است.

صبر و تواصی به حق، لازمه تحول اجتماعی

ابوترابی‌فرد در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به ضرورت صبر و استقامت در مسیر حق گفت: «یا أیها الذین آمنوا اصبروا و صابروا»؛ همه با هم باید صبر کنند. اگر شما به عنوان یک فرد به دنبال تحصیل علم هستید، بسیار خوب است، اما مسئولیت دوم شما آن است که بستر رشد علمی خانواده و جامعه را نیز فراهم کنید.

وی با اشاره به مفهوم «تواصی به حق» اظهار داشت: باید حق را معرفی کرد. اگر می‌خواهیم جامعه انسانی متحول شود، به حرکت جمعی نیاز داریم. قرآن کریم در آیات مختلف، همه افراد جامعه را مخاطب قرار داده است؛ همه باید عالم شوند، پس از علم به عمل صالح آراسته شوند و به ریسمان حق متمسک شوند.

امام جمعه موقت تهران افزود: «تواصوا بالحق» یعنی افراد یکدیگر را به حق توصیه کنند و به یکدیگر کمک کنند تا در کنار حق بایستند؛ نخست حق را بشناسند و سپس با دست در دست یکدیگر از حق دفاع کنند و در کنار هم صابر باشند.

وی تأکید کرد: تحولات اجتماعی مرهون سلوک عقلانی و علمی جامعه، سلوک مبتنی بر ایمان و معرفت جامعه و صبر جامعه در این مسیر است. اگر صبر جمعی، تواصی به حق و تواصی به صبر شکل نگیرد، جامعه متحول نخواهد شد.

«واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً»؛ تأکید قرآن بر وحدت جمعی

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: این آیه بسیار شفاف ما را در این مسیر هدایت می‌کند.

وی ادامه داد: اهل دقت و معرفت می‌فرمایند تمرکز این کریمه مبارکه تنها بر چنگ زدن به ریسمان توحید، ریسمان رسالت و امامت نیست و همچنین تنها بر تمسک فردی من و شما به قرآن کریم تأکید ندارد؛ بلکه تمرکز بر تمسک و چنگ زدن جمعی است.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر واژه «جمیعاً» در این آیه اظهار داشت: قرآن می‌فرماید «واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً»؛ یعنی افراد بشر و اهل ایمان، همه با هم باید به قرآن چنگ بزنند، همه با هم باید در محضر پیامبر حاضر شوند تا جامعه تحول پیدا کند و همه با هم باید در کنار امیرالمؤمنین علی(ع) حضور پیدا کنند تا کربلا شکل نگیرد. در اینجا جامعه مخاطب است.

دعوت قرآن به ورود جمعی در صلح و همبستگی

.ابوترابی‌فرد افزود: قرآن نمی‌فرماید من و شما به عنوان افراد جامعه باید وارد مسیر علم شویم؛ این وظیفه همه ماست، اما در این آیه می‌فرماید تلاش کنید جامعه اسلامی در «سلم» وارد شود؛ یعنی در صلح، دوستی، همبستگی، وحدت و اتحاد.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره این آیه گفت: مفسر عالیقدر قرآن کریم، استاد فرهیخته آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند منظور از «سلم» در این آیه شریفه، صلح، سازش، اتحاد و برادری در درون جامعه و حوزه اسلامی است؛ مسلمانان «ادخلوا فی السلم کافة».

«اگر قرآن در ما حکومت می‌کرد، استکبار بر دنیای اسلام سلطه نداشت»

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه وحدت امت اسلامی، عامل اقتدار جهان اسلام است، اظهار داشت: اگر این قرآن در ما حکومت می‌کرد، امروز استکبار جهانی بر دنیای اسلام سلطه نداشت.

وی افزود: اگر دست‌های جامعه اسلامی در هم تنیده بود، آیا امروز کسی می‌توانست فلسطین را مورد تهاجم و قتل‌عام قرار دهد؟ اگر امت اسلامی در کنار هم بودند، آیا ثروت امت اسلام به غارت می‌رفت؟

ابوترابی‌فرد با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در ترویج وحدت اسلامی گفت: روح بلند امام و روح بلند قائد شهید امت، با اعظم محشور باد؛ عمر مبارک آنان در راه وحدت امت اسلام سپری شد.

وی تصریح کرد: اگر بگوییم بلندترین شعار انقلاب اسلامی، وحدت امت اسلام حول کلمه حق است، قطعاً سخن حقی است.

تأکید بر تحکیم پیوندهای اجتماعی و وحدت امت اسلامی

امام جمعه موقت تهران گفت: رسالت همه ما این است که نخست در متن جامعه خود پیوندهایمان را مستحکم کنیم و هر قدر می‌توانیم دست یکدیگر را بفشاریم.

وی با اشاره به عوامل ایجاد تفرقه افزود: امام بزرگوار می‌فرمودند آنچه مایه تفرقه است، «منیت‌ها» و «خودخواهی‌ها»ست.

ابوترابی‌فرد مرحله دوم را تلاش برای وحدت امت اسلامی دانست و اظهار داشت: باید برای وحدت امت اسلامی تلاش کنیم. اقتدار امروز محور مقاومت، قدرتی برآمده از ایمان و وحدت است.

وی افزود: این ایمان، دست‌های امت اسلامی را در ایران، عراق، لبنان، فلسطین، یمن، پاکستان، ترکیه و همه جهان اسلام به یکدیگر گره زده است. اگر حاکمان در کنار این دل‌ها و قلب‌های پیوندخورده بایستند، قدرتی خلق خواهد شد که اسلام را بر اریکه عزت می‌نشاند.

وحدت؛ پرتکرارترین واژه در پیام‌های رهبر انقلاب

امام جمعه موقت تهران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را مرور کنید؛ بدون کمترین تردید، یکی از پرتکرارترین واژه‌ها، وحدت، برادری و انسجام جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: پیوند آحاد جامعه با یکدیگر، پیوند مردم با مسئولان، پیوند جامعه با نیروهای مسلح و همه این پیوندها در صراط مستقیم و مسیری که رهبری معظم تبیین می‌کنند، موجب می‌شود جامعه با عزت و قدرت گام بردارد.

ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه، با قرائت خطبه و ذکر صلوات بر پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع) و امام عصر(عج)، با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: شهادت امام و پیشوای امت اسلامی، حضرت امام حسن عسکری(ع)، را به یکایک شما بزرگواران، ملت عزیز، شیعیان، دلباختگان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: امیدوارم خدای متعال موانع ظهور را برطرف کند و در آینده نزدیک دیدگان ما به جمال نورانی امام عصر، حجت‌بن‌الحسن العسکری(عج)، نورانی شود.

امام جمعه موقت تهران سپس با اشاره به گرامیداشت چهلمین روز بدرقه پیکر شهید امت گفت: در این روزها ملت بزرگ ایران، ملت‌های مسلمان منطقه و آزادگان جهان، چهلمین روز بدرقه پیکر مجروح و مطهر قائد شهید امت را گرامی داشتند و در سوگ شهدای عالیقدر امت اسلام، سوگوار و عزادارند.

ملت ایران با وجود رنج و آسیب، در کنار نیروهای مسلح ایستاد

ابوترابی‌فرد با تجلیل از مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اظهار داشت: ملت عزیز و بزرگوار روزهای تلخ و شیرینی را سپری کرد. مردان، زنان، جوانان و نوجوانان با قلبی مجروح و دیدگانی اشکبار، اما با روحی لبریز از امید، اراده‌ای پولادین و برآمده از ایمان و جان و روحی سرشار از عشق به اسلام و ایران، با قامتی بلند و گام‌هایی استوار در کنار رزمندگان دلیر و اقتدارآفرین ارتش و سپاه ایستادند.

وی افزود: مردم ایران نقش خود را در آفرینش امنیت مردم‌پایه، به گونه‌ای اعجاب‌برانگیز به نمایش گذاشتند.

توان نیروهای مسلح، توازن قوا را به نفع ایران تغییر داد

امام جمعه موقت تهران با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ گفت: آتش موشک‌ها و پهپادهای ارتش و سپاه و آفند و پدافند اقتدارآفرین نیروهای مسلح توانست برتری تحسین‌برانگیز آتش جنگ‌افزارهای فوق‌مدرن دو قدرت اتمی جهان را خاموش کند و قدرت برآمده از دانش و ایمان فرزندان سلحشور امام شهید را به رخ جهانیان بکشد.

وی ادامه داد: این توانمندی، توازن قوا را به نفع ملت مقاوم ایران و محور مقاومت تغییر داده و تثبیت کرد.

ابوترابی‌فرد با اشاره به سخنان مسئولان حوزه دفاعی کشور گفت: سرپرست محترم وزارت سپاه، برادر ارجمندم سردار نظام، که نقشی مهم در این قدرت و خانواده وزارت دفاع در خلق این قدرت دارند، در حوصله وقت بیانات دقیقی را مطرح کردند و از گوشه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نیروهای مسلح کشور پرده برداشتند.

وفاق ملی، عامل عبور از تنگناهای پس از جنگ

وی با تقدیر از عملکرد قوای سه‌گانه و دولت اظهار داشت: تلاش بی‌وقفه دولتمردان برای گشودن گره‌ها و چالش‌های حاصل از تهاجم ارتش ایالات متحده و متحدان آن و همراهی بی‌نظیر ایرانیان در برون‌رفت از محدودیت‌ها، فصل نوینی از همدلی و وفاق ملی را به نمایش گذاشت.

امام جمعه موقت تهران افزود: این انسجام، اراده هیئت حاکمه آمریکا را در هم شکست و رژیم صهیونیستی را به فروپاشی سیاسی خود نزدیک کرد.

وی تأکید کرد: به یاری خداوند سبحان، با وحدت و انسجام ملی و پیوند مستحکم ملت و دولت، از این دوران و تنگناهای اقتصادی با عزت و قدرت عبور خواهیم کرد.

تحریم‌ها و تهاجم نظامی به سکوی افزایش اقتدار ایران تبدیل شد

ابوترابی‌فرد با اشاره به فشارهای اقتصادی و نظامی علیه ایران گفت: تحریم‌ها و تهاجم نظامی آمریکا که می‌خواست ایران را تحقیر، تسلیم و تجزیه کرده و زیرساخت‌های آن را نابود کند، به سکوی پرش و افزایش اقتدار ایران تبدیل شد.

وی اقتدار ایران را برآمده از دانش، فناوری، ایمان و وحدت ملی دانست و افزود: ایرانیان بار دیگر رئیس‌جمهور بی‌کفایت و هیئت حاکمه آمریکا را در برابر نگاه شرق و غرب تحقیر خواهند کرد.

نظام سلامت؛ یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته وحدت و روز پزشک، به بیان برخی دستاوردهای نظام سلامت پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: وقتی از جامعه پزشکی و تیم سلامت کشور سخن می‌گوییم، نباید فقط از پزشک و بیمارستان سخن گفت؛ امروز باید از یک «نظام سلامت بالغ» سخن بگوییم.

وی افزود: این نظام در روز عادی به سمت عدالت و کاهش هزینه مردم برای دستیابی به سلامت حرکت می‌کند و «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» یکی از اقدامات ضروری برای ارتقای نظام سلامت کشور است.

ابوترابی‌فرد از مردم و دست‌اندرکاران نظام سلامت خواست برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده همکاری کنند.

نظام سلامت ایران در شرایط جنگ نیز متوقف نشد

وی با اشاره به عملکرد نظام سلامت در شرایط بحرانی اظهار داشت: این نظام در بحران، ۶۶ هزار مجروح جنگی را درمان می‌کند و با جابه‌جایی حدود ۸ میلیون نفر در کشور به دلیل جنگ، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات را حفظ می‌کند.

امام جمعه موقت تهران افزود: حتی در جنگ اجازه نمی‌دهد واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار و درمان بیماران مزمن متوقف شود.

وی این توانمندی را حاصل دانش، زیرساخت و مهم‌تر از همه، حضور انسان‌هایی دانست که با آراستگی به ایمان و دانش در سخت‌ترین لحظات می‌ایستند و خدمت می‌کنند.

آمادگی نظام سلامت برای شرایط جنگی

ابوترابی‌فرد با اشاره به سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزیر محترم بهداشت و درمان که در ارتقای نظام سلامت کشور نقش مهمی داشته است، می‌فرمودند برای جنگ اول و دوم آماده بودیم و هر آنچه برای تأمین سلامت و درمان لازم بود و در داخل نداشتیم، بیش از اندازه نیاز وارد کردیم.

وی افزود: در پاسخ به نیاز مجروحان، جامعه پزشکی کشور با همه توان حضور پیدا کرد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: شخصاً از چند بیمارستان بازدید کردم و ریاست و مدیران بیمارستان‌ها گزارش می‌دادند که در جنگ، همه اعضای این بیمارستان در محل خدمت خود ماندند تا خدمت بهتری ارائه کنند.

وی با اشاره به فداکاری یکی از پرستاران گفت: در گزارشی آمده بود پرستاری در میناب که فرزندش در مدرسه بود و آن مدرسه بمباران شده بود و او نگران حال فرزندش بود، محل مأموریت خود را ترک نکرد، در درمانگاه ماند و به خدمات خود ادامه داد.

ابوترابی‌فرد این اقدام را مایه افتخار و سربلندی کشور دانست و گفت: امروز نظام درمان کشور از نظر زیرساخت‌ها و از نظر نیروی انسانی عالم، توانا و کارآمد، در جایگاه بسیار ممتاز و برجسته‌ای قرار دارد.

ایران در تولید علم پزشکی در میان کشورهای اسلامی رتبه نخست را دارد

امام جمعه موقت تهران با اشاره به دستاوردهای علمی حوزه سلامت اظهار داشت: در تولید علم و دانش، نظام سلامت کشور در میان ۵۷ کشور اسلامی رتبه نخست را دارد و در میان ۱۵ تا ۱۷ کشور اول دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: این جایگاه در پژوهش و تحقیق نیز ظرفیت‌هایی را فراهم کرده است که امروز حدود ۳۹۰ هزار پزشک، دندانپزشک، داروساز و فعال در سایر رشته‌ها در حوزه‌های آموزشی و درمانی حضور دارند.

ابوترابی‌فرد با تأکید بر خودکفایی کشور در حوزه پزشکی گفت: ایران در حوزه آموزش و درمان به خودکفایی رسیده و مطلقاً نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور ندارد؛ حتی برای یک مورد نیز چنین نیازی وجود ندارد.

وی همچنین گفت: ظرفیت علمی و درمانی کشور به گونه‌ای است که حتی برای طی دوره‌های علمی و تخصصی، در هیچ رشته‌ای نیاز به اعزام به خارج از کشور نداریم.

امام جمعه موقت تهران این دستاوردها را محصول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دوستانی که روزهای قبل از انقلاب را به خاطر دارند، می‌دانند که ما حتی پزشک عمومی به اندازه نیاز نداشتیم.

وی افزود: به جز تهران، در همه استان‌ها و شهرهای ایران برای پاسخ به نیازهای اولیه، پزشکان عمومی را از کشورهای شرق آسیا در اختیار داشتیم و آنان مسئولیت پاسخ به نیاز سلامت کشور را برعهده داشتند؛ آن هم به ازای هر ۱۸ هزار نفر یک پزشک.

ابوترابی‌فرد در پایان بخش ارائه‌شده از خطبه، بر تغییر بنیادین ظرفیت‌های علمی، درمانی و نیروی انسانی کشور پس از انقلاب اسلامی تأکید کرد.

ایران در جایگاهی ممتاز در حوزه سلامت و درمان قرار دارد

ابوترابی‌فرد در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت، درمان و سلامت گفت: کشور در پرتو ظرفیت‌هایی که انقلاب اسلامی خلق کرده، به‌طور کلی متحول شده و امروز در جایگاهی ممتاز، ویژه و استثنایی قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه درمان ناباروری، رتبه سوم جهان را داریم؛ در ژنتیک پزشکی رتبه چهارم جهان را کسب کرده‌ایم و در سلول‌درمانی جزء پنج کشور برتر دنیا هستیم. همچنین در جراحی قلب و عروق در جمع ۱۰ کشور نخست جهان قرار داریم و در تولید داروهای نوترکیب نیز در جمع پنج کشور نخست جهان هستیم.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در سرعت کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار نیز ایران در جمع سه کشور نخست جهان قرار دارد.

پیشرفت‌های پزشکی؛ حاصل ایمان و اراده نسل جوان

ابوترابی‌فرد با تأکید بر اینکه این جایگاه حاصل تلاش نسل جوان کشور است، اظهار داشت: این جایگاه دستاورد ایمان، انگیزه و اراده نسل جوان دیروز و امروز است.

وی افزود: این جایگاه همچنین دستاورد راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی و قائد شهید در زمینه توسعه علمی کشور و مرجعیت علمی ایران است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به پوشش گسترده واکسیناسیون در کشور گفت: امروز به پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون دست یافته‌ایم؛ یعنی تقریباً ۱۰۰ درصد افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند.

ایران؛ رتبه نخست منطقه در پیوند کلیه و کبد

ابوترابی‌فرد گفت: ایران از کشورهای برتر جهان در حوزه پیوند کلیه و کبد است و در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه چهارم را دارد.

وی افزود: طی چهار دهه اخیر پس از انقلاب اسلامی، بیش از هشت هزار پیوند کبد و ۷۰ هزار پیوند کلیه در ایران انجام شده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به پیشرفت کشور در حوزه پیوند مغز استخوان اشاره کرد و گفت: حدود ۳۵ سال قبل، زمانی که استاد ممتاز دانشگاه تهران، آقای دکتر قوام‌زاده، ریاست مرکز تحقیقات خون و سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی را برعهده داشت، با هزینه شخصی خود در اروپا دوره‌ای آموزشی را گذراند و پس از بازگشت، پایه‌گذار پیوند مغز استخوان در کشور شد.

وی افزود: فعالیت ارزشمند این استاد دانشگاه موجب شد وی ۱۶ سال قبل به عنوان برگزیده جایزه مجمع اروپایی پیوند خون و مغز استخوان انتخاب شود.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: امروز با افتخار می‌گوییم که تاکنون بیش از ۲۰ هزار پیوند مغز استخوان در کشور انجام شده است؛ از حدود ۳۵ سال قبل تا امروز، ۱۰ هزار مورد از این پیوندها در بیمارستان شریعتی تهران انجام شده است. این پژوهشگاه امروز رتبه چهارم جهان را در پیوند مغز استخوان دارد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه موارد مطرح‌شده تنها گوشه‌ای از جایگاه بهداشت و درمان کشور است، خطاب به جوانان ایرانی اظهار داشت: جوانان عزیز، دانشجویان، دانشگاهیان، مردان و زنان؛ آنچه در حوزه بهداشت، درمان و سلامت رخ داده، در همه حوزه‌های توسعه علمی کشور نیز اتفاق افتاده است؛ البته با مقداری فراز و نشیب.

وی افزود: شما گوشه‌ای از این جلوه را در دفاع مقدس دیدید. اگر دفاع مقدس و حرکت فکری و علمی آن شکل نمی‌گرفت، کدام تحلیلگر نظامی احتمال می‌داد که آتش موشک‌ها و پهپادهای ما بتواند تسلیحات فوق‌مدرن آمریکا و رژیم صهیونیستی را خاموش کند و طعم تلخ شکست را در ذائقه آنها قرار دهد؟

ضرورت قدرشناسی از دستاوردهای نظام اسلامی

ابوترابی‌فرد در پایان سخنان خود با دعا برای توفیق بیشتر مسئولان، دانشمندان و مدیران کشور گفت: خداوندا، ما را قدرشناس نظام اسلامی قرار ده.

وی افزود: خدایا بر توفیقات همه مدیران، همه مسئولان، همه علما و دانشمندان و همه شخصیت‌هایی که در خلق این قدرت علمی نقش آفریدند، بیفزا.