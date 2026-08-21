به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان ظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: ۲۲ پروژه آب‌وفاضلاب این استان هم‌زمان با هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه‌ها ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: با افتتاح این پروژه‌ها ۱۱۰ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، گفت: این پروژه‌ها در بخش‌های آب‌وفاضلاب شهری و روستایی به بهره‌برداری می‌رسند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی و تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان و روستاییان خواهند داشت.

نوریزدان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت، افزود: پروژه آب‌رسانی به ۴۳ روستا، افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر «چمن سلطان» الیگودرز و آب‌رسانی به جنوب شهر خرم‌آباد از شاخص‌ترین طرح‌های این هفته است که با بهره‌برداری از آن، دسترسی ساکنان این روستاها به آب شرب سالم و پایدار به شکل قابل‌توجهی بهبود می‌یابد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه متوازن خدمات و رفع تنش آبی مناطق مختلف استان انجام شده است، گفت: شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی، توسعه زیرساخت‌های آب‌وفاضلاب را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد خدمات مطلوب‌تری به مشترکان ارائه دهد.