  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، چند منطقه و شهرک را هدف حملات هوایی و آتش توپخانه قرار داد و پرواز گسترده جنگنده‌ها و پهپادهای ارتش اشغالگر در جنوب این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین از پرواز گسترده جنگنده ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی در حریم هوایی جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، ارتش اشغالگر همچنین شهرک کفر تبنیت در شهرستان النبطیه را هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک برعشیت را هم هدف قرار دادند.


 

اطراف شهرک شقرا نیز هدف حمله توپخانه ای اشغالگران قرار گرفت و پهپادهای اسرائیلی یک بمب صوتی به سمت این شهرک پرتاب کردند.

شهرک المنصوری در شهرستان صور هم بار دیگر هدف آتش توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت.


 

صهیونیست ها در شهرک های کفر تبنیت و ارنون هم انفجارهای مهیب انجام دادند.

صبح امروز نیز حومه شهرک «مفدون» و حد فاصل شهرک‌های «حولا» و «میس‌الجبل» هدف حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر قرار گرفت.

کد مطلب 6922981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها