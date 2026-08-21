به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین از پرواز گسترده جنگنده ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی در حریم هوایی جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، ارتش اشغالگر همچنین شهرک کفر تبنیت در شهرستان النبطیه را هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک برعشیت را هم هدف قرار دادند.





اطراف شهرک شقرا نیز هدف حمله توپخانه ای اشغالگران قرار گرفت و پهپادهای اسرائیلی یک بمب صوتی به سمت این شهرک پرتاب کردند.

شهرک المنصوری در شهرستان صور هم بار دیگر هدف آتش توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت.





صهیونیست ها در شهرک های کفر تبنیت و ارنون هم انفجارهای مهیب انجام دادند.

صبح امروز نیز حومه شهرک «مفدون» و حد فاصل شهرک‌های «حولا» و «میس‌الجبل» هدف حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر قرار گرفت.