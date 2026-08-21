امام جمعه کیش: گردشگری کیش باید پیوست فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه این هفته کیش، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: امام یازدهم شیعیان با وجود دوران کوتاه امامت و محدودیتهای شدید حکومت عباسی، اقدامات مهمی برای تبیین اسلام ناب، مقابله با فرقههای انحرافی و آمادهسازی جامعه برای عصر غیبت انجام دادند.
امام حسن عسکری(ع) جامعه شیعه را برای عصر غیبت آماده کرد
وی ایجاد و تقویت شبکه وکلا و نمایندگان، معرفی امام زمان(عج) و آمادهسازی جامعه برای دوران غیبت را از اقدامات مهم امام حسن عسکری(ع) برشمرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات آن حضرت، تقویت تابآوری جامعه اسلامی برای دوران غیبت بود؛ جامعهای که در این دوران با مشکلات و مسائل فراوانی مواجه است و باید توان مقاومت، صبر و ایستادگی بالایی داشته باشد.
امام جمعه کیش ادامه داد: اگر جامعه و کشور قوی میخواهیم، باید توصیههای امام حسن عسکری(ع) را مورد توجه قرار دهیم و یکی از مهمترین این توصیهها، محبت و همدلی میان شیعیان است.
وحدت و محبت، اهرم قدرت جامعه اسلامی است
بینیاز با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته وحدت، تأکید کرد: اقتدار امت اسلامی در گرو وحدت و انسجام است و تفرقه موجب شکست خواهد شد.
وی افزود: امام حسن عسکری(ع) سفارش کردهاند که شیعیان در ارتباط با پیروان دیگر مذاهب اسلامی با مهربانی و محبت رفتار کنند؛ بنابراین باید در میان امت اسلامی دوستی و حسن ارتباط وجود داشته باشد.
امام جمعه کیش با بیان اینکه خدمت به شیعیان و مردم، خدمت به اهلبیت(ع) است، گفت: اگر میخواهید به امام زمان(عج) خدمت کنید، هوای یکدیگر را داشته باشید و نسبت به هم محبت کنید. سخن و دعوت دینی زمانی اثرگذارتر است که با محبت و مهرورزی همراه باشد.
وی همچنین با اشاره به توصیههای امام حسن عسکری(ع) درباره تقوا، تلاش برای خدا، راستگویی، امانتداری، عبادت، حسن همجواری و اخلاق نیکو، اظهار کرد: شیعیان باید زینت اهلبیت(ع) باشند، نه اینکه موجب شرمندگی آنان شوند.
نهم ربیع الاول، فرصت تجدید بیعت با امام زمان(عج) است
بینیاز با اشاره به آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) در نهم ربیعالاول، این روز را فرصتی برای تجدید بیعت با امام زمان(عج) دانست و نسبت به رواج برخی خرافات و بدعتها هشدار داد.
وی گفت: نباید اجازه دهیم جریانهای انحرافی یا افراد ناآگاه، این مناسبت را به عاملی برای ایجاد تفرقه تبدیل کنند؛ بلکه باید با وحدت، انسجام و آمادگی برای ظهور، زمینهساز ایجاد جامعه مهدوی باشیم.
مسجد باید پایگاه فعال فرهنگی و اجتماعی باشد
امام جمعه کیش در خطبه دوم با گرامیداشت ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد، مسجد را محل عبادت، اجتماع مسلمانان و پایگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیتی دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت مسجد برای تقویت ایمان، تربیت اسلامی، جهاد فرهنگی و اجتماعی و ایجاد نشاط در جامعه، بهویژه در میان جوانان و نوجوانان استفاده شود.
وی با انتقاد از کمتوجهی سالهای گذشته به تکمیل و عمران مساجد و مراکز دینی در کیش، افزود: سازمان منطقه آزاد، خیران و مردم باید برای تقویت و آبادانی مساجد توجه بیشتری داشته باشند.
بینیاز ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزی مسئولان، بخشی از کمکاریهای گذشته جبران و مساجد کیش به پایگاههای فعال دینی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و معیشتی تبدیل شوند.
هفته دولت، فرصتی برای ارائه کارنامه خدمت به مردم
امام جمعه کیش با گرامیداشت آغاز هفته دولت، جمهوری اسلامی ایران را الگویی در جمع میان ارزشهای اسلامی و مردمسالاری دانست و اظهار کرد: رضایت الهی و خدمت به مردم باید مبنا و سیاست حکمرانی جمهوری اسلامی باشد.
وی انقلابیگری، مدیریت جهادی، مردمی بودن، اقتدار، اخلاص، مقاومت، شجاعت، صلابت، تعهد، توکل و بصیرت را از شاخصههای دولت و دولتمردان انقلابی برشمرد و گفت: هفته دولت هم فرصتی برای ارائه گزارش خدمات مسئولان به مردم و هم فرصتی برای اصلاح کاستیها و نواقص است.
بینیاز همچنین با گرامیداشت روز کارمند، از تلاش کارمندان و کارگران برای پیشرفت کشور و خدمت به مردم قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به حقوق و مزایای آنان شد.
صلح بدون قدرت، دشمن را جسور میکند
امام جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط «نه جنگ و نه صلح» اظهار کرد: این وضعیت برای کشور، نظام و مردم خطرناک است و برای خروج از آن باید از دو نگاه افراطی و تفریطی پرهیز کرد.
وی گفت: جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما صلحطلبی به هر قیمت نیز قابل قبول نیست؛ زیرا اگر اهرم قدرت در اختیار ما نباشد، کوتاه آمدن در برابر دشمن میتواند زمینهساز حمله مجدد و تحمیل خسارتهای بیشتر شود.
بینیاز با تأکید بر ضرورت صلح منطقی و پایدار افزود: در صورتی صلح خواهیم کرد که اطمینان داشته باشیم دوباره جنگی بر ما تحمیل نخواهد شد و دشمن از فریبکاری و اقدامات خصمانه دست خواهد کشید.
تفاهمنامه باید به حقوق ملت ایران تبدیل شود
وی درباره مذاکرات نیز گفت: اصل مذاکره با توجه به شرایط موجود انجام شده و اکنون وظیفه همگان این است که با اتحاد و انسجام کمک کنند مفاد تفاهمنامه اجرایی شود.
امام جمعه کیش تأکید کرد: اگر دشمن در اجرای تعهدات خود کوتاهی کند یا حقوق ملت ایران را نادیده بگیرد، جمهوری اسلامی در برابر آن خواهد ایستاد و باید آمادگی لازم برای مقابله با تکرار ظلم و جنایت دشمن وجود داشته باشد.
حل مشکلات معیشتی باید اولویت دولت باشد
بینیاز با اشاره به هفته دولت، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مهمترین اولویت دولت دانست و گفت: دولتمردان باید بیشترین همت خود را برای حل مشکلات معیشتی مردم به کار بگیرند.
وی افزود: مردم بصیر، انقلابی، وفادار و ولایتمدار ایران در صحنه حضور دارند و نیروهای مسلح و امنیتی نیز با اقتدار در برابر دشمن ایستادهاند؛ بنابراین امروز مهمترین وظیفه دولتمردان، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.
برگزاری مسابقات در کیش باید تابع قانون و شرع باشد
امام جمعه کیش همچنین درباره برگزاری مسابقهای با عنوان تختنرد یا مشابه آن در جزیره گفت: این موضوع هم از نظر شرعی و هم قانونی نیازمند بررسی است و با مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این زمینه گفتوگو شده است.
وی افزود: ثبتنام این مسابقه با همراهی مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش تعلیق شده و تنها در صورت داشتن مجوز قانونی و نبود مشکل شرعی امکان برگزاری آن وجود خواهد داشت.
جشنوارههای گردشگری کیش باید پیوست فرهنگی داشته باشند
بینیاز با تأکید بر ضرورت رونق اقتصادی و گردشگری کیش گفت: مخالف گردشگری و جشنوارههایی که موجب حضور گردشگران و رونق کسبوکار میشوند نیستیم، بلکه رونق اقتصادی و حل مشکلات فعالان اقتصادی از وظایف همه مسئولان است.
وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری، افزود: در کنار توسعه گردشگری باید برای تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی جزیره نیز برنامهریزی شود.
امام جمعه کیش تأکید کرد: جشنوارههای گردشگری و فعالیتهای اقتصادی که برای آنها هزینه و برنامهریزی میشود باید پیوست فرهنگی و ارزشی داشته باشند و نباید به بهانه رونق گردشگری به ابعاد فرهنگی و ارزشی جامعه آسیب وارد شود.
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