  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

احترام و تواضع؛ سلاحی در برابر بی‌عدالتی

احترام و تواضع؛ سلاحی در برابر بی‌عدالتی

شهرکرد-امام جمعه شهرکرد با ذکر نمونه‌ای از رفتار مؤمنانه در دوران طاغوت، احترام و تواضع را شیوه‌ای مؤثر در اعتراض به ظلم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع)، با گرامیداشت یاد و مقام امام یازدهم، بر اهمیت سیره اخلاقی و اجتماعی آن حضرت در تقویت وحدت اسلامی و ارتقای جایگاه مؤمنان در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به لحظات نورانی این ایام، ضمن دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، و آرزوی توفیق برای رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران، اظهار داشت: در چنین مناسبت‌هایی، باید از خداوند متعال لطف خاص و هدایت الهی را برای امت اسلامی مسئلت کنیم.

فاطمی در ادامه به یکی از آثار گران‌سنگ امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد و گفت: کتاب «تفسیر قرآن» از یادگارهای علمی آن حضرت است که در آن، آیاتی از قرآن کریم با دقت و عمق ویژه‌ای تفسیر شده‌اند. از جمله این آیات، آیه شریفه «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» است که امام در تفسیر آن، بر لزوم گفتار نیکو و مؤدبانه با همه مردم، اعم از مؤمن و مخالف، تأکید می‌فرمایند.

وی افزود: امام عسکری (ع) تصریح می‌کنند که حسن خلق و مدارا باید شامل همه اقشار جامعه باشد، حتی مخالفان و غیرشیعیان. این شیوه برخورد، نه‌تنها مانع دشمنی می‌شود، بلکه زمینه جذب دل‌ها به ایمان و حقیقت را فراهم می‌سازد.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به توصیه‌های امام عسکری (ع) در زمینه تعامل با اهل سنت، گفت: آن حضرت سفارش می‌کنند که شیعیان در مراسم و مناسبت‌های اهل سنت شرکت کنند، در تشییع جنازه‌ها حضور یابند، به عیادت بیمارانشان بروند و حقوق آنان را رعایت کنند. این رفتارها، بر اساس آموزه‌های اهل بیت (ع)، موجب تقویت محبت و اتحاد در جامعه اسلامی می‌شود.

فاطمی ادامه داد: امام حسن عسکری (ع) در بیانی دیگر، بهترین مردم نزد خداوند را کسانی معرفی می‌کنند که حقوق دیگران را به خوبی می‌شناسند و در برآورده ساختن آن‌ها، با جدیت و استحکام عمل می‌کنند. این افراد، از نظر مقام و شأن، در نزد خداوند بسیار بلندمرتبه‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت زینت بودن شیعیان برای اسلام، خاطرنشان کرد: امام عسکری (ع) از پیروان خود می‌خواهند که رفتار و کردارشان مایه افتخار اسلام باشد. ایشان نمونه‌ای از فردی به نام مرحوم راشد را ذکر می‌کنند که در دوران طاغوت، با ادب و تواضع، اعتراض خود را نسبت به قیمت‌گذاری خانه‌اش ابراز می‌داشت؛ این نمونه‌ای از روحیه احترام و مدارا در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.

فاطمی با اشاره به بخش‌های اخلاقی و اجتماعی سخنان امام عسکری (ع)، گفت: آن حضرت بر محبت، مودت، و رعایت حقوق دیگران تأکید دارند و از مردم می‌خواهند که با رفتار نیکو، محبت اهل بیت (ع) را در دل‌ها تقویت کنند. ایشان هشدار می‌دهند که رفتارهای ناپسند، مانند بی‌احترامی و نگاه‌های تحقیرآمیز، موجب بدبینی نسبت به اسلام و تشیع می‌شود.

وی در ادامه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، از زحمات دولت و مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در حوزه مسکن ملی، تقدیر کرد و گفت: مشکلاتی مانند افزایش قیمت‌ها و تنگناهای مالی، نیازمند صبر و تدبیر است و راه‌حل‌هایی برای رفع آن‌ها در نظر گرفته شده است.

فاطمی در بخش سیاسی سخنان خود، به تحریم‌های ظالمانه شورای امنیت و نقض برجام اشاره کرد و افزود: این تحریم‌ها، تحت نفوذ قدرت‌های جهانی و به‌منظور تأمین منافع رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استکباری، علیه ملت ایران اعمال شده‌اند. اگر تا مهرماه امسال این تحریم‌ها رفع نشود، برجام عملاً بی‌اثر خواهد شد.

وی با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی و آمریکا، اظهار داشت: این تحریم‌ها، نه‌تنها برطرف نشده‌اند، بلکه به ابزاری برای فشار و تبلیغات علیه ایران تبدیل شده‌اند. پیشنهاد می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با اقدام قاطعانه، از زیر بار نظارت‌های ناعادلانه خارج شود و حتی خروج از پیمان «ام‌پی‌تی» را در دستور کار قرار دهد تا استقلال و قدرت ملی تقویت گردد.

کد خبر 6573824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها