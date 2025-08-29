به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه این هفته در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع)، با گرامیداشت یاد و مقام امام یازدهم، بر اهمیت سیره اخلاقی و اجتماعی آن حضرت در تقویت وحدت اسلامی و ارتقای جایگاه مؤمنان در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به لحظات نورانی این ایام، ضمن دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر (عج)، و آرزوی توفیق برای رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران، اظهار داشت: در چنین مناسبتهایی، باید از خداوند متعال لطف خاص و هدایت الهی را برای امت اسلامی مسئلت کنیم.
فاطمی در ادامه به یکی از آثار گرانسنگ امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد و گفت: کتاب «تفسیر قرآن» از یادگارهای علمی آن حضرت است که در آن، آیاتی از قرآن کریم با دقت و عمق ویژهای تفسیر شدهاند. از جمله این آیات، آیه شریفه «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» است که امام در تفسیر آن، بر لزوم گفتار نیکو و مؤدبانه با همه مردم، اعم از مؤمن و مخالف، تأکید میفرمایند.
وی افزود: امام عسکری (ع) تصریح میکنند که حسن خلق و مدارا باید شامل همه اقشار جامعه باشد، حتی مخالفان و غیرشیعیان. این شیوه برخورد، نهتنها مانع دشمنی میشود، بلکه زمینه جذب دلها به ایمان و حقیقت را فراهم میسازد.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به توصیههای امام عسکری (ع) در زمینه تعامل با اهل سنت، گفت: آن حضرت سفارش میکنند که شیعیان در مراسم و مناسبتهای اهل سنت شرکت کنند، در تشییع جنازهها حضور یابند، به عیادت بیمارانشان بروند و حقوق آنان را رعایت کنند. این رفتارها، بر اساس آموزههای اهل بیت (ع)، موجب تقویت محبت و اتحاد در جامعه اسلامی میشود.
فاطمی ادامه داد: امام حسن عسکری (ع) در بیانی دیگر، بهترین مردم نزد خداوند را کسانی معرفی میکنند که حقوق دیگران را به خوبی میشناسند و در برآورده ساختن آنها، با جدیت و استحکام عمل میکنند. این افراد، از نظر مقام و شأن، در نزد خداوند بسیار بلندمرتبهاند.
وی با تأکید بر ضرورت زینت بودن شیعیان برای اسلام، خاطرنشان کرد: امام عسکری (ع) از پیروان خود میخواهند که رفتار و کردارشان مایه افتخار اسلام باشد. ایشان نمونهای از فردی به نام مرحوم راشد را ذکر میکنند که در دوران طاغوت، با ادب و تواضع، اعتراض خود را نسبت به قیمتگذاری خانهاش ابراز میداشت؛ این نمونهای از روحیه احترام و مدارا در برابر ظلم و بیعدالتی است.
فاطمی با اشاره به بخشهای اخلاقی و اجتماعی سخنان امام عسکری (ع)، گفت: آن حضرت بر محبت، مودت، و رعایت حقوق دیگران تأکید دارند و از مردم میخواهند که با رفتار نیکو، محبت اهل بیت (ع) را در دلها تقویت کنند. ایشان هشدار میدهند که رفتارهای ناپسند، مانند بیاحترامی و نگاههای تحقیرآمیز، موجب بدبینی نسبت به اسلام و تشیع میشود.
وی در ادامه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، از زحمات دولت و مسئولان در خدمترسانی به مردم، بهویژه در حوزه مسکن ملی، تقدیر کرد و گفت: مشکلاتی مانند افزایش قیمتها و تنگناهای مالی، نیازمند صبر و تدبیر است و راهحلهایی برای رفع آنها در نظر گرفته شده است.
فاطمی در بخش سیاسی سخنان خود، به تحریمهای ظالمانه شورای امنیت و نقض برجام اشاره کرد و افزود: این تحریمها، تحت نفوذ قدرتهای جهانی و بهمنظور تأمین منافع رژیم صهیونیستی و قدرتهای استکباری، علیه ملت ایران اعمال شدهاند. اگر تا مهرماه امسال این تحریمها رفع نشود، برجام عملاً بیاثر خواهد شد.
وی با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی و آمریکا، اظهار داشت: این تحریمها، نهتنها برطرف نشدهاند، بلکه به ابزاری برای فشار و تبلیغات علیه ایران تبدیل شدهاند. پیشنهاد میشود که جمهوری اسلامی ایران با اقدام قاطعانه، از زیر بار نظارتهای ناعادلانه خارج شود و حتی خروج از پیمان «امپیتی» را در دستور کار قرار دهد تا استقلال و قدرت ملی تقویت گردد.
