امام جمعه اهرم: مسجد باید پناهگاه مردم و محل حل مشکلات جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار کرد: امامان جواد، هادی و عسکری(ع) با ایجاد شبکه وکالت، زمینه‌های لازم برای دوران غیبت را فراهم کردند و در عصر حاضر نیز شکل‌گیری جبهه مقاومت در مسیر آماده‌سازی ملت‌ها برای ظهور قابل ارزیابی است.

وی افزود: انتظار حقیقی به معنای پا در رکاب امام بودن، مقاومت کردن و امیدآفرینی برای جامعه است و نباید انتظار را صرفاً به برنامه‌ها و شعارها محدود کرد.

امام جمعه اهرم با تأکید بر ضرورت ارتباط نسل جوان با اهل‌بیت(ع) گفت: برای جلوگیری از ناامیدی و آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان، باید آنان را با امام زمان(عج) و معارف اهل‌بیت(ع) پیوند داد و برنامه‌های فرهنگی باید در مسیر تقرب به اهل‌بیت(ع) باشد.

هیئت‌های امنا باید امانتدار واقعی مسجد باشند

پهلوزاده با اشاره به روز جهانی مسجد گفت: اعضای هیئت امنا، امانتداران مسجد هستند و نباید عملکرد آنان به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند فرد یا گروهی مالک مسجد است.

وی افزود: مسجد برای خدا و مردم است و همه مردم باید امکان حضور و استفاده از ظرفیت آن را داشته باشند؛ بنابراین اگر مسجد در اختیار یک فرد قرار گیرد و تصمیمات آن بر اساس خواست شخصی اتخاذ شود، از مفهوم امانتداری فاصله گرفته‌ایم.

امام جمعه اهرم تأکید کرد: مسجد باید محل رجوع مردم، رفع مشکلات و ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی باشد و اختلاف میان هیئت امنا نباید به عاملی برای افزایش مشکلات مردم تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هیئت امنا باید نسبت به نظافت، طهارت و فراهم کردن فضای مناسب برای حضور نوجوانان و جوانان اهتمام داشته باشد، اظهار کرد: اگر مردم، به‌ویژه جوانان، رغبت حضور در مسجد را نداشته باشند، امام جماعت و هیئت امنا باید سهم خود را در این مسئله بررسی کنند.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: مسجد نخستین سنگر انقلاب اسلامی بود و تشکیل قرارگاه مسجد پس از گذشت سال‌ها نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به کارکردهای حیاتی این نهاد است.

وی با تقدیر از تلاش اعضای هیئت امنای مساجد گفت: کسانی که در امانتداری مسجد نیازمند توانمندسازی هستند باید از ظرفیت مردم و برنامه‌های آموزشی استفاده کنند تا جایگاه بیت‌الله حفظ شود.

امام جمعه اهرم با اشاره به فعالیت قرارگاه مسجد در شهرستان افزود: این قرارگاه حدود یک سال است که تشکیل شده و با برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای ائمه جماعات، هیئت‌های امنا و دیگر فعالان مسجد، تلاش می‌شود زمینه ایفای بهتر مسئولیت‌ها و ارتقای جایگاه مساجد فراهم شود.

پهلوزاده در ادامه با اشاره به روز صنعت دفاعی اظهار کرد: صنعت دفاعی کشور به حیات و اقتدار انقلاب اسلامی گره خورده است و حمایت از دانشمندان، مهندسان و متخصصان این عرصه باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: تقویت توان بازدارندگی، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت روحیه انقلابی و جهادی از الزامات استمرار اقتدار دفاعی کشور است.

امام جمعه اهرم با تبریک آغاز هفته دولت گفت: دولت‌ها باید خود را خادم مردم بدانند و مدیرانی که از روحیه خدمتگزاری فاصله گرفته‌اند نباید موجب ایجاد فاصله میان مردم و دولت شوند.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت، این مناسبت را تبریک گفت و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی تأکید کرد.