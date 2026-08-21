به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: آن حضرت در روایتی فرمودند انسان در دنیا عمر و مهلت محدودی دارد و مرگ بدون اجازه قبلی و به صورت ناگهانی به سراغ انسان می‌آید.

وی افزود: هرکس در دنیا برای خود توشه‌ای از عبادت، تقوا و کار خیر فراهم کرده باشد، در قیامت حسرت می‌خورد که چرا بیشتر خیرات جمع نکرده و کسی که در دنیا بدی کاشته باشد، در آخرت پشیمان و سرافکنده خواهد بود.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: نهم ربیع‌الاول آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب‌الزمان(عج) است و این روز آغاز دوره‌ای مهم در تاریخ شیعه به شمار می‌رود.

حسینی با بیان اینکه انتظار حقیقی باید همراه با عمل و آمادگی باشد، ادامه داد: امیدواریم خداوند فرج حضرت ولی‌عصر(عج) را نزدیک کرده و نام همه ما را در زمره سربازان و یاران آن حضرت ثبت کند.

جنگ‌های اخیر، موجب وحدت و انگیزه‌بخشی به ملت‌های اسلامی شد

وی در ادامه با اشاره به جنگ‌های اخیر ایران و آمریکا گفت: جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه برای ملت ایران دو دفاع مقدس بود که آثار و برکات آن فراتر از مرزهای کشور خواهد رفت.

امام‌جمعه اسفرورین نخستین اثر این جنگ‌ها را وحدت‌آفرینی و انگیزه‌بخشی برای ملت‌های اسلامی دانست و افزود: حضور ملت ایران در صحنه، برای ملت‌هایی که تحت سلطه و استبداد قرار دارند و به دنبال آزادی و اسلام ناب هستند، انگیزه ایجاد کرده است.

حسینی دومین اثر جنگ‌های اخیر را عبرت‌آفرینی برای دولت‌ها و ملت‌های اسلامی عنوان کرد و گفت: برخی دولت‌های اسلامی متأسفانه دل در گرو غرب دارند و این جنگ نشان داد اگر ملتی در برابر استکبار نایستد، باید تن به ذلت و حقارت بدهد.

وی افزود: ملت‌های اسلامی باید بدانند قدرت‌های مستکبر تا زمانی در کنار کشورهای منطقه هستند که منافع و سرمایه آنها تأمین شود و در صورت از بین رفتن منافع، آنها را رها خواهند کرد.

دشمن پس از جنگ سخت به دنبال جنگ نرم است

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: امروز دشمن از جنگ نظامی ناامید شده و تلاش می‌کند از طریق جنگ نرم و ایجاد فتنه و اختلاف، زمینه درگیری داخلی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این توطئه‌ها گفت: مقاومت اسلامی همچنان ایستاده و حاضر نیست سلاح خود را تحویل دهد، عقب‌نشینی کند یا سکوت اختیار کند.

حسینی افزود: مجموعه تحولات منطقه و اقدامات نظامی و سیاسی نشان می‌دهد معادلات در حال تغییر است و جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و هوشیاری تحولات را دنبال کند.

تأکید بر تقویت توان بازدارندگی ایران

وی با اشاره به انتصابات اخیر در ساختار نیروهای مسلح گفت: احکام صادرشده از سوی رهبر معظم انقلاب و تغییرات صورت‌گرفته در فرماندهی نیروهای مسلح، نقشه راه جدیدی را در عرصه نظامی ترسیم کرده است.

امام‌جمعه اسفرورین مدعی شد: جمهوری اسلامی ایران از راهبرد صرفاً تدافعی به سمت بازدارندگی تهاجمی حرکت کرده و امروز منتظر نمی‌ماند که دشمن هر اقدامی انجام دهد و سپس پاسخ دهد، بلکه در حال ترسیم معادلات جدید است.

مطالبه مردم از دولت؛ کنترل گرانی و نوسانات بازار

حسینی در بخش پایانی خطبه‌های خود با اشاره به آغاز هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید سیدابراهیم رئیسی را گرامی داشت و این هفته را به دولتمردان تبریک گفت.

وی با تقدیر از عملکرد دولت در شرایط جنگی اظهار کرد: مردم در این شرایط همه‌جانبه در صحنه حضور داشتند و بیش از ۱۷۰ شب خیابان‌ها و عرصه را خالی نگذاشتند تا دشمن طمع نکند.

امام‌جمعه اسفرورین ادامه داد: مردم در شرایط دشوار جنگی ایستادگی کردند و با وجود مشکلات، کشور با مدیریت مناسب توانست نیازهای اساسی مردم را تأمین کند.

حسینی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه امروز مردم گرانی‌ها و نوسانات بازار است، گفت: آنچه مردم را آزار می‌دهد، افزایش قیمت‌ها و تغییرات لحظه‌ای در بازار است و انتظار می‌رود دولت با مدیریت مناسب این مشکلات را کنترل کند.

وی ابراز امیدواری کرد ملت ایران با عبور موفق از شرایط موجود، همچنان در برابر دشمنان ایستادگی کرده و پیروز میدان باشد.

