به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیام تبریک انتخاب میرزا فخرالاسلام عالمگیر به عنوان بیست و سومین رئیس جمهوری خلق بنگلادش، با تاکید بر اینکه اعتماد نهادهای قانونگذار و نمایندگان پارلمان به تعهد، دوراندیشی و سوابق ارزندهٔ جنابعالی در مسیر استقرار و تثبیت دموکراسی، نویدبخش گشایش فصلی نو از ثبات، رفاه و پیشرفت برای ملت بزرگ بنگلادش است، تصریح کرد: این فرصت را غنیمت شمرده، بر عزم راسخ دولت و ملت ایران در جهت تعمیق روابط دیرینه، برادرانه و توسعهٔ همکاریهای جامع دوجانبه، منطقهای و بینالمللی با جمهوری خلق بنگلادش تأکید مینمایم.
رئیس جمهور همچنین در این پیام، از خداوند متعال برای رئیسجمهور جدید بنگلادش در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیقات روزافزون و برای مردم شریف بنگلادش نیز صلح، سعادت و بهروزی مسئلت کرد.
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