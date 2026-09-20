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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۶

زیرساخت آب و فاضلاب ۴۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین و آماده نصب شد

زیرساخت آب و فاضلاب ۴۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین و آماده نصب شد

یک مقام مسئول گفت: تاکنون زیرساخت آب ۱۲۹ هزار و ۷۴۲ واحد و زیرساخت فاضلاب ۷۰ هزار و ۷۶۶ واحد نصب شده و بیش از ۲۱۰ هزار واحد نیز در بخش آب و فاضلاب در مرحله آماده نصب قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، ذوالفقار مهدی‌زاده معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای عملیات تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب برای بیش از ۴۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون زیرساخت آب ۱۲۹ هزار و ۷۴۲ واحد و زیرساخت فاضلاب ۷۰ هزار و ۷۶۶ واحد نصب شده و بیش از ۲۱۰ هزار واحد نیز در بخش آب و فاضلاب در مرحله آماده نصب قرار دارند.

مهدی‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب پروژه نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از مجموع ۹۹۵ هزار و ۹۲۶ واحد مشمول طرح حمایتی، تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب بخش قابل توجهی از واحدها وارد مرحله اجرا شده و روند آماده‌سازی و نصب شبکه‌ها ادامه دارد.

او افزود: در بخش آب، تاکنون ۱۲۹ هزار و ۷۴۲ واحد از زیرساخت نصب‌شده برخوردار شده‌اند و زیرساخت ۱۲۵ هزار و ۱۹۰ واحد نیز آماده نصب است؛ بر این اساس مجموع واحدهای نصب‌شده و آماده نصب در بخش آب به ۲۵۴ هزار و ۹۳۲ واحد می‌رسد.

مهدی‌زاده ادامه داد: در بخش فاضلاب نیز زیرساخت ۷۰ هزار و ۷۶۶ واحد نصب شده و ۸۴ هزار و ۹۶۹ واحد در مرحله آماده نصب قرار دارند که مجموع این دو بخش به ۱۵۵ هزار و ۷۳۵ واحد می‌رسد.

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آب و فاضلاب کشور، پیشرفت فیزیکی تأمین زیرساخت آب در طرح نهضت ملی مسکن را ۳۱.۵ درصد و پیشرفت فیزیکی بخش فاضلاب را ۲۰ درصد اعلام کرد.

او با اشاره به منابع مالی اختصاص‌یافته به اجرای این طرح گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته وزارت نیرو برای تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن به ۳۴ هزار و ۲۴ میلیارد ریال رسیده است.

مهدی‌زاده افزود: همچنین از سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۴۹ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح ملی مسکن و سهم وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها تخصیص یافته است.

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن، تأمین منابع مالی را یکی از الزامات اصلی شتاب‌بخشی به این پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: ظرفیت اجرایی برای پیشبرد پروژه‌ها وجود دارد، اما برای اینکه روند اجرای زیرساخت‌ها سرعت بیشتری بگیرد، باید منابع مالی مورد نیاز به‌موقع تأمین و تخصیص پیدا کند.

مهدی‌زاده افزود: هرچه منابع مالی سریع‌تر در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد، امکان تسریع در اجرای شبکه‌ها و انشعابات آب و فاضلاب و هماهنگی بیشتر با روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی فراهم خواهد شد و چرا که هدف ما این است که زیرساخت‌های آب و فاضلاب هم‌زمان با آماده‌شدن واحدهای مسکونی تکمیل شود و در این مسیر، تأمین به‌موقع اعتبارات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها داشته باشد.

کد مطلب 6952230
علی فروزانفر

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